Matteo Abbate technischer Leiter der Primavera-2

Von: Ivd

Bozen – Der FC Südtirol teilt mit, dass Matteo Abbate die technische Leitung der Primavera-2-Mannschaft übernimmt. Mit der Berufung des 40-jährigen Übungsleiters unterstreicht der Verein seine Entschlossenheit, die eigene Jugendarbeit durch erfahrene und kompetente Fachkräfte voranzutreiben und zu stärken.

Matteo Abbate, geboren am 21. August 1983 in Orbetello in der Provinz Grosseto, ist ein ehemaliger Profifußballer mit rund 150 Einsätzen in der Serie B, sechs in der Serie A und über 100 in der Serie C. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Jugendsektor von Piacenza und war anschließend unter anderem für Ancona, Gallipoli, Hellas Verona, Pro Vercelli, Cremonese, Pavia und Pro Piacenza im Einsatz. Zudem hat er das Trikot der italienischen U20-Nationalmannschaft getragen.

Sein Weg nach oben

Abbate begann seine Trainerkarriere als Co-Trainer bei der Vigor Carpaneto in der Serie D. Anschließend sammelte er wertvolle Erfahrungen im Jugendbereich von Monza, bevor er die Primavera-Mannschaften von Alessandria und Piacenza trainierte. Im Februar 2023 wurde er zum Cheftrainer der ersten Mannschaft von Piacenza in der Serie C befördert, was seine erste Erfahrung im Profibereich darstellte. In der vergangenen Saison leitete er die Geschicke von Pergolettese im Kreis A der Serie C.

Das neue Trainerteam der Primavera-Mannschaft des FC Südtirol wird durch Diego Montecchio als Co-Trainer, Nazareno Petrichiutto als Athletiktrainer, Salvatore Misiano als Torwarttrainer, Sarah Vitale als Physiotherapeutin und Stefano Rizzioli sowie Alfred Bahaj als Team Manager vervollständigt. Alle Mitglieder des Trainerstabs sind langjährige und erfahrene Mitarbeiter des FC Südtirol.