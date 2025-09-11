Aktuelle Seite: Home > Sport > Mehrere Bewerbe bei Leichtathletik-WM wegen Hitze vorverlegt
Bei der Leichtathletik-WM sorgt Hitze für Verschiebungen

Mehrere Bewerbe bei Leichtathletik-WM wegen Hitze vorverlegt

Donnerstag, 11. September 2025 | 08:11 Uhr
Bei der Leichtathletik-WM sorgt Hitze für Verschiebungen
APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV


Von: APA/dpa

Aufgrund der zu erwartenden Hitze in der japanischen Hauptstadt Tokio beginnen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften alle Straßenrennen der ersten drei Wettkampftage eine halbe Stunde früher als geplant. Die kurzfristige Änderung betrifft die Bewerbe im Gehen bei Frauen und Männern über die 35 Kilometer am Samstag, den Marathon der Frauen mit Julia Mayer einen Tag später sowie den Marathon der Männer mit Aaron Gruen am Montag, wie World Athletics bekanntgab.

Alle Wettbewerbe fangen demnach um 0.30 Uhr österreichischer Zeit statt um 1.00 Uhr an. Die Gesundheit und Sicherheit der Athletinnen und Athleten habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbands.

Die WM in Tokio beginnt am Samstag und findet damit ungewöhnlich spät im Jahr statt – in der Hoffnung, dass es nicht ganz so heiß ist wie im Hochsommer in der japanischen Metropole. Die Temperaturen seien aber nach wie vor auf einem vergleichbaren Niveau, hieß es von World Athletics. Für Sonntag und Montag werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Zudem ist es in Tokio sehr schwül.

