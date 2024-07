Mehrere Top-Ten-Platzierungen in Molfetta

19 Südtiroler waren am Start

Molfetta – Am Wochenende fand in Molfetta die Italienmeisterschaft der Altersklasse U18 statt. Auch 19 Südtiroler waren am Start, die gleich mehrere Top-10-Platzierungen einfuhren.

Das beste Ergebnis erzielte Stephanie Schöpf. Die Kugelstoßerin aus Lana belegte mit 12.98 m den vierten Rang, hinter Vanessa Ros (13.41), Elettra Bernardis (14.40) und Anita Nalesso (15.69). Stark präsentierte sich auch Hannah Thaler. Die Athletin vom SSV Bruneck brachte es im Speerwurf auf 40.22 m, was zum sechsten Platz reichte. Thaler verbesserte ihre Bestmarke um stolze 3.66 m. Ihre Teamkollegin Greta Amhof wurde Achte im Weitsprung mit 5.48 m, auch Julia Moser (400 m Hürden) und Nora Dametto (Kugel, beide 9.) schafften den Sprung in die Top zehn.

Bei den Burschen ruhten die Südtiroler Hoffnungen auf Maximilian Springeth. Der Neumarkter Weitspringer, im Vorjahr noch Bronze-Gewinner, wurde den hohen Erwartungen jedoch nicht gerecht und kam mit 6.87 m auf den fünften Platz. Fünfter wurde auch Hannes Kaserer. Das Vinschger Lauf-Ass stoppte die Zeitmessung über 200 m bei 21.87 Sekunden. Im Vorlauf konnte er diese Zeit mit 21.82 Sekunden sogar unterbieten. Kaserers bisherige Bestzeit betrug 22.12 Sekunden. Auch im 110-m-Hürdenlauf ließ der Vinschger als Achter (14.47) aufhorchen, im Finale 2 durften sich Nicolas Fischnaller (14.21) und Frederic Schöpf (14.36) über neue Bestzeiten freuen. Gute Ergebnisse erzielten außerdem 800-m-Läufer Alexander Mayr (1:56.61) und Diskuswerfer Leo Masi (44.42, beide 9.).

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der U18-Italienmeisterschaft in Molfetta

Burschen

100m: 21. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 11.11

200m: 5. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 21.87

800m: 9. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 1:56.61

110m Hürden: 8. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 14.47

110m Hürden: 9. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 14.21 – Finale 2

110m Hürden: 10. Frederic Schöpf (SV Lana) 14.36 – Finale 2

400m Hürden: 73. Antonio De Munari (CSS Leonardo da Vinci) 1:09.83

2000 Hindernis: 47. Alex De Carli (SAF Bolzano) 6:33.01

Weit: 5. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 6.87

Weit: 23. Frederic Schöpf (SV Lana) 6.31

Diskus: 9. Leo Masi (SAF Bolzano) 44.42

Diskus: 28. Simone Farina (CSS Leonardo da Vinci) 27.18

Mädchen

100m Hürden: 26. Greta Amhof (SSV Bruneck) 15.09

100m Hürden: 31. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 15.20

400m Hürden: 9. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:04.55

400m Hürden: 47. Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 1:09.65

Weit: 8. Greta Amhof (SSV Bruneck) 5.48

Weit: 16. Ronja Hilber (SV Lana) 4.95

Kugel: 4. Stephanie Schöpf (SV Lana) 12.98

Kugel: 22. Selma Göller (ASC Passeier) 10.93

Diskus: 9. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 34.93

Diskus: 32. Stephanie Schöpf (SV Lana) 28.91

Speer: 6. Hannah Thaler (SSV Bruneck) 40.22

Speer: 18. Selma Göller (ASC Passeier) 36.17

Speer: 26. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 32.94

Hammer: 19. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 45.92