Aktuelle Seite: Home > Sport > Meiste seiner Verletzungen sind “Kleinigkeiten” für Pöltl
Die meisten seiner Verletzngen sind "Kleinigkeiten" für Jakob Pöltl

Meiste seiner Verletzungen sind “Kleinigkeiten” für Pöltl

Montag, 03. November 2025 | 05:04 Uhr
Die meisten seiner Verletzngen sind \
APA/APA/ERNST WEISS/ERNST WEISS
Schriftgröße

Von: apa

Ein Nasenbeinbruch, eine Erkältung, Probleme mit dem Rücken: Jakob Pöltl plagen zu Beginn der NBA-Saison 2025/26 Verletzungen, die für ein gesamtes Spieljahr reichen würden. Das meiste seien “Kleinigkeiten”, sagte der 30-jährige Center in Toronto im Gespräch mit der APA. “Worum ich mich wirklich regelmäßig kümmern muss, ist der Rücken.”

Die jüngsten drei Spiele seiner Raptors hat der heimische NBA-Pionier verpasst. Die “Leidenszeit” werde “hoffentlich nicht mehr lange” dauern, gab sich der Basketball-Profi zuversichtlich. Der Nasenbeinbruch sei verheilt. Er werde beim Comeback also keine Schutzmaske mehr zu tragen brauchen.

Knackpunkt Defense

Warum der Saisonstart der Kanadier doch holprig verläuft, sei “gar nicht so leicht zu sagen”. Grundsätzlich spiele das Team mit Energie und Einsatz, “was das angeht, haben wir uns sehr gut präsentiert”. Den Knackpunkt sieht Pöltl in der Defense, die am Ende des Tages zu oft “schlecht” sei. In fast allen Partien bisher seien “zu viele Punkte zugelassen” worden. Hier gehe es um Anpassungen.

Ziel der Mannschaft sei es, “dass wir in die Play-offs kommen”, betonte Pöltl. Den NBA-Cup, der zum dritten Mal ausgetragen wird, bezeichnet er als “etwas wert”. Der Bewerb stehe zwar “deutlich unter einer NBA-Championship”, sei aber andererseits “über ein Spiel der regulären Saison” zu stellen.

(Das Gespräch führte Ernst Weiss/APA in Toronto)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
57
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
57
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
34
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
32
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Bozen: Stadtpolizei verteilt weniger Strafzettel als im Vorjahr
Kommentare
26
Bozen: Stadtpolizei verteilt weniger Strafzettel als im Vorjahr
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 