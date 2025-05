Von: apa

Englands Fußballmeister Liverpool hat am Montag in der vorletzten Premier-League-Runde eine 2:3-Niederlage bei Brighton kassiert. Tore von Harvey Elliott (9.) und Dominik Szoboszlai (45.+1) waren für die “Reds” zu wenig, weil Yasin Ayari (32.), Kaoru Mitoma (69.) und Jack Hinshelwood (85.) für die Gastgeber trafen. Liverpool steht schon seit längerem als Champion fest, Brighton schob sich an die achte Stelle.