Meister ManCity dank Haaland-Dreierpack an Tabellenspitze

Von: APA/Reuters

Meister Manchester City hat auch sein zweites Saisonspiel in der englischen Fußball-Premier-League gewonnen. Die “Citizens” setzten sich zu Hause gegen Aufsteiger Ipswich Town ungefährdet mit 4:1 durch. Matchwinner war Stürmerstar Erling Haaland mit drei Toren (12./Elfer, 16., 88.). Das Team von Pep Guardiola liegt vorerst an der Tabellenspitze. Trainerkollege Oliver Glasner wartet mit Crystal Palace nach einem 0:2 gegen West Ham dagegen weiter auf den ersten Saisonpunkt.

City geriet beim Heimauftakt durch Sammie Szmodics früh in Rückstand (7.). Die ersten beiden Haaland-Tore sowie ein Treffer von Kevin De Bruyne (14.) drehten die Partie aber schon in der Anfangsphase. Haaland hält nach 101 Pflichtspielen für City nun bei 94 Toren. 20 Minuten vor Schluss gab der vom FC Barcelona zurückgekehrte Ex-Kapitän Ilkay Gündogan sein Comeback für das Guardiola-Ensemble. Die Stadionbesucher empfingen den Deutschen mit Standing Ovations.

Der Stadtrivale Manchester United unterlag in Brighton 1:2. Der Ausgleich durch Amad Diallo (60.) war zu wenig. Brighton war durch Ex-United-Stürmer Danny Welbeck in Führung gegangen (32.) und siegte dank eines Tores von Joao Pedro in der fünften Minute der Nachspielzeit. Tottenham gab sich mit einem 4:0 gegen Schlusslicht Everton keine Blöße. Weniger gut lief es für Crystal Palace. Das Glasner-Team musste sich nach dem 1:2 vergangene Woche in Brentford auch im ersten Heimspiel der Saison geschlagen geben.