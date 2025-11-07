Aktuelle Seite: Home > Sport > Meran feiert Shutout-Erfolg gegen Sisak
Passerstädter siegen mit 4:0

Meran feiert Shutout-Erfolg gegen Sisak

Freitag, 07. November 2025 | 22:53 Uhr
251107_HCM_Teaser
©BK PHOTO
Von: ka

Meran – Der HC Meran/o brachte das kroatische Top-Team KHL Sisak im einzigen Samstagsspiel zum Stolpern. Nach vier Niederlagen in Serie war es bereits der zweite Sieg der Südtiroler innerhalb weniger Tage. Sisak musste hingegen seine erste Niederlage nach vier Erfolgen in Folge hinnehmen.

©BK PHOTO

Meran/o erwischte einen perfekten Start: Nach nur vier Minuten traf Samuel Claesson zur Führung, wenig später erhöhte Filip Cruseman im Powerplay auf 2:0. Noch im ersten Drittel sorgte Giovanni Mandruzzato mit dem 3:0 für eine komfortable Führung. KHL Sisak übernahm im weiteren Spielverlauf mehr Spielanteile, doch Goalie Andreas Bernard hielt seinen Kasten sauber. Im Schlussabschnitt stellte David Gellon im Powerplay den 4:0-Endstand her und fixierte damit den verdienten Heimsieg der Meraner.

HC Meran/o Pircher – KHL Sisak 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Referees: BERGANT, BULOIVEC, ARLIC, MARKIZETI
Goals HCM: Claesson S. (4.), Cruseman F. (7./PP1), Mandruzzato G. (15.), Gellon D. (53./PP1)
Shutout: Bernard A.

Bezirk: Burggrafenamt

