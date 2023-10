Meran holt sich Derby im FCS Center mit 2:0

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 7. Spieltags der nationalen Serie C der Frauen (Kreis B) kam es im FCS Center zum Derby sowie zum absoluten Topspiel der Runde zwischen Tabellenführer Meran und dessen ersten Verfolger, den Damen des FC Südtirol, welche als Aufsteigerinnen einen mehr als überzeugenden Start in die neue Saison hingelegt haben: am Ende setzt sich der Ligaprimus mit 2:0 (1:0) dank der Treffer von Willis (32.) und Massa (86.) durch und fügt den Weißroten nach fünf Siegen und einem Remis ihre erste Saisonniederlage zu. Die Meranerinnen bleiben mit vollen 21 Punkten nach sieben Spielen an der Spitze, mit nun fünf Zählern Vorsprung auf den FCS Women.

Die erste Halbzeit ist unterhaltsam, gleich zu Beginn weisen die Gastgeberinnen zwei gute Chancen auf: zunächst klärt Carleschi auf der Linie, nachdem Markart die herausstürmende Torhüterin Caser antizipierte (2.), ehe kurz darauf ein Schuss von Oberhuber im Anschluss an einen Eckball aus bester Position in extremis per Grätsche abgeblockt wird (10.). In der Folge kommen die Gäste etwas besser auf, ihre ersten Tormöglichkeiten gehen vorbei. In Spielminute 36 geht Meran dann in Führung: Abler bringt von rechts eine stramme Flanke auf den Kopf von Willis, die ins Eck zum 1:0 vollendet. Im Anschluss kann sich FCS-Keeper Fenzi bei zwei Fernschüssen auszeichnen. In der Schlussphase kann Meran die Partie entscheiden: Reiner tankt sich durch und bedient Massa, welche den 2:0-Endstand markiert (86.).

FC SÜDTIROL WOMEN – MERANO WOMEN 0:2 (0:1)

FC SÜDTIROL: Fenzi, Varrone, Oberhuber, Ladstätter, Bauer (54. Dorfmann), Vuerich (85. Infantino), Markart, Santin, Bielak (75. Huber), Prearo, Stockner (61. Rieder)

Auf der Ersatzbank: Gruber, Costisella, Cainelli, Mittermaier, Sellemond, Pföstl

Trainer: Marco Castellaneta

MERANO WOMEN: Caser, Vaccari, Carleschi (84. Margesin), Gallea, Tschoell, Abler, Kiem, Cattuzzo (70. Peer), Nischler, Reiner (87. Zipperle), Willis (63. Massa)

Auf der Ersatzbank: Valenti, Pircher, Settecasi, Tulumello, Turrini

Trainer: Andrea Campolattano

SCHIEDSRICHTER: Mattia Rodighiero (Vicenza) | Markus Santa & Michael Lechner (Bozen)

TORE: 0:1 Willis (32.), 0:2 Massa (86.)

ANMERKUNGEN: Eckenverhältnis 5-2 (4-2)