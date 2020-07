Meraner Bergläuferinnen feiern Saisondebüt

Roncone/Meran – Als Zeitrennen mit Einzelstarts wurde am Sonntag der erste Jugendberglauf der Saison in Roncone (Valchiese) ausgetragen. Mit dabei waren auch fünf Athletinnen des SC Meran.

In der Altersklasse U18 (Distanz 2.800 m, 130 Höhenmeter) schafften es gleich drei von ihnen in die Top fünf. Hinter Italienmeisterin Luna Giovanetti (11.08 Minuten) reihten sich die Traminerin Lisa Kerschbaumer (11.28), Emily Vucemillo (12.38) und Nike Frick (13.23) auf die Plätze zwei, drei und fünf ein. Kerschbaumer und Vucemillo zählen auch bei der Berglauf-Staffel-Italienmeisterschaft in Malonno (Brescia) am ersten August zu den Favoritinnen.

Bei den U16, die eine Strecke von 1.600 Metern absolvieren mussten, stand Anna Hofer ganz oben. Die Vize-Italienmeisterin aus Rabland setzte sich in 6.20 Minuten klar vor der Grödnerin Sofia Demetz (7.08) durch. Das Podest komplettierte Maria Vittoria Sommadossi (7.15) aus Trient.