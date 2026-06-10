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Messi meldete sich mit einem Tor zurück

Messi-Comeback bei siegreicher Generalprobe Argentiniens

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 09:34 Uhr
Messi meldete sich mit einem Tor zurück
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TODD KIRKLAND
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Von: APA/dpa

Argentiniens Fußballfans können aufatmen. Der zuletzt angeschlagene Superstar Lionel Messi hat zwei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft bei der erfolgreichen WM-Generalprobe des Titelverteidigers sein Comeback gegeben. Beim 3:0 von Österreichs Gruppengegner gegen Island am Dienstag in Auburn/Alabama wurde der 38-Jährige in der 70. Minute eingewechselt und traf zwei Minuten später per Elfmeter zum 2:0. Die weiteren Tore erzielten Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.).

Messi hatte sich am 24. Mai eine Muskelverletzung zugezogen, nach seinem Comeback und dem souveränen Sieg schwor er die argentinische Mannschaft und ihre Fans auf die WM-Titelverteidigung ein. “Los geht’s, aber zusammen wie nie zuvor”, schrieb er bei Instagram zu einem Foto vom Erfolg gegen Island. Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer.

Sein 200. Länderspiel wird er wohl am 16. Juni im ersten WM-Spiel der Argentinier gegen Algerien geben, am 22. Juni ist der Weltmeister in Dallas zweiter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J. Dritter Gruppengegner ist Jordanien. Für Messi, der Argentinien 2022 in Katar als Kapitän zum Titel geführt hatte, wird es die sechste WM-Teilnahme.

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