Messi führt Miami gegen Seattle zum Revanche-Sieg

Mittwoch, 17. September 2025 | 15:05 Uhr
Von: APA/sda

Inter Miami ist am Dienstag mit einem 3:1-Sieg die Revanche an den Seattle Sounders für die Leagues-Cup-Finalniederlage gelungen. Der argentinische Fußballstar Lionel Messi erzielte kurz vor der Pause mit dem 2:0 seinen 20. Saisontreffer. Davor hatte er das von Jordi Alba erzielte Führungstor aufgelegt. Miami hat nun gute Play-off-Chancen. Seattle hatte im August das Finalspiel 3:0 gewonnen. Miami-Stürmer Luis Suarez fiel dabei negativ auf, er wurde gesperrt.

