Aktuelle Seite: Home > Sport > Messi-Rückkehr zu Barcelona für Laporta “unrealistisch”
Messi sorgte zuletzt für Spekulationen

Messi-Rückkehr zu Barcelona für Laporta “unrealistisch”

Mittwoch, 12. November 2025 | 17:26 Uhr
Messi sorgte zuletzt für Spekulationen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICH STORRY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Joan Laporta rechnet nicht mit einer Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona. “Aus Respekt gegenüber Messi, allen Mitarbeitern des Vereins und den Vereinsmitgliedern ist es nicht richtig, über etwas zu spekulieren, das nicht realistisch ist, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür”, sagte der Präsident des FC Barcelona am Mittwoch zu Catalunya Radio. Der achtfache Weltfußballer hatte am Sonntag überraschend das renovierte Estadio Camp Nou besucht.

“Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte”, hatte der Argentinier danach etwas kryptisch auf Instagram verlautet und damit für viele Spekulationen gesorgt. Messi verließ 2021 Barcelona nach 17 Jahren mit 672 Toren in 778 Einsätzen, um bei Paris Saint-Germain anzuheuern. Aktuell spielt der argentinische Weltmeister für Inter Miami. Seinen dortigen Vertrag hat er im Oktober verlängert und erklärt, dass der Club aus der Major League Soccer (MLS) wohl seine letzte Karriere-Station sein werde.

Fix ist, dass Messi in Barcelona noch ordentlich geehrt werden soll. “Es ist nur fair, dass er die beste Ehrung der Welt erhält. Es wäre wunderbar, wenn diese Ehrung hier vor 105.000 Fans stattfinden würde”, sagte Laporta. Noch nicht sicher ist allerdings, wann die Arbeiten an der Arena abgeschlossen sein werden, zumal es schon mehrmals Verzögerungen gegeben hat.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
49
Pitbull-Angriff in Bozen
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Kommentare
46
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Kommentare
38
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Kommentare
37
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Wiedergutmachungsverfahren für Benno Neumair: Zwei Tanten stimmen zu
Kommentare
36
Wiedergutmachungsverfahren für Benno Neumair: Zwei Tanten stimmen zu
Anzeigen
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
FedMining
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 