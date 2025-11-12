Messi-Rückkehr zu Barcelona für Laporta “unrealistisch”

Von: APA/Reuters

Joan Laporta rechnet nicht mit einer Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona. “Aus Respekt gegenüber Messi, allen Mitarbeitern des Vereins und den Vereinsmitgliedern ist es nicht richtig, über etwas zu spekulieren, das nicht realistisch ist, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür”, sagte der Präsident des FC Barcelona am Mittwoch zu Catalunya Radio. Der achtfache Weltfußballer hatte am Sonntag überraschend das renovierte Estadio Camp Nou besucht.

“Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte”, hatte der Argentinier danach etwas kryptisch auf Instagram verlautet und damit für viele Spekulationen gesorgt. Messi verließ 2021 Barcelona nach 17 Jahren mit 672 Toren in 778 Einsätzen, um bei Paris Saint-Germain anzuheuern. Aktuell spielt der argentinische Weltmeister für Inter Miami. Seinen dortigen Vertrag hat er im Oktober verlängert und erklärt, dass der Club aus der Major League Soccer (MLS) wohl seine letzte Karriere-Station sein werde.

Fix ist, dass Messi in Barcelona noch ordentlich geehrt werden soll. “Es ist nur fair, dass er die beste Ehrung der Welt erhält. Es wäre wunderbar, wenn diese Ehrung hier vor 105.000 Fans stattfinden würde”, sagte Laporta. Noch nicht sicher ist allerdings, wann die Arbeiten an der Arena abgeschlossen sein werden, zumal es schon mehrmals Verzögerungen gegeben hat.