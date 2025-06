Messi schießt Inter Miami zu Sieg gegen FC Porto

Von: apa

Lionel Messi hat Inter Miami bei der Fußball-Club-WM zu einem 2:1-Sieg über den FC Porto geschossen. Der argentinische Weltmeister versenkte in Atlanta in der 54. Minute einen Freistoß zum Endstand. Die Portugiesen waren durch einen Elfmeter von Samu Aghehowa in Führung gegangen (8.), Telasco Segovia glich aus (47.). Miami hält in Gruppe A nach zwei Spielen ebenso bei vier Punkten wie Palmeiras. Die Brasilianer gewannen gegen Al Ahly 2:0.

Die zwei Sieger treffen im abschließenden Match am Dienstag (3.00 Uhr MESZ) aufeinander, bei einem Unentschieden wären beide weiter. Miami und Porto lieferten sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, den Unterschied machte schließlich Messi. Der bald 37-Jährige schlenzte von der Strafraumgrenze einen Freistoß, den er selbst herausgeholt hatte, ins Tormanneck.

Auch Palmeiras mit guten Chancen auf K.o.-Phase

So wie der Club aus Florida darf sich auch Palmeiras große Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Runde machen. Der Verein aus Sao Paulo profitierte in East Rutherford (New Jersey) von einem Kopfball-Eigentor von Wessam Abou Ali (49.), Jose Manuel Lopez sorgte aus einem Konter für den Endstand (59.).

Unmittelbar nach dem Lopez-Treffer führte ein drohendes Unwetter zu einer fast einstündigen Unterbrechung. Der englische Referee Anthony Taylor schickte beide Teams in die Kabinen. Auch die Fans wurden aufgefordert, sich in den Innenraum zu begeben. Das drohende Gewitter zog allerdings am MetLife Stadium, in dem das Finale der WM 2026 Jahr ausgetragen wird, vorbei. So konnte nach rund 50 Minuten regulär weitergespielt werden. Bereits am Vortag war das Spiel zwischen Red Bull Salzburg und CF Pachuca wegen eines Unwetters für 100 Minuten unterbrochen worden.