Bozen – Michael De Marchi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Der 27jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption von Pescara nach Bozen.

Geboren am 30. August 1994 in Verona, ist Michael De Marchi ein physisch starker Mittelstürmer mit über 100 Profispielen in den Beinen. Seine Laufbahn im Erwachsenenfußball begann in der Oberliga der Region Venetien, wo er zuerst für Team Santa Lucia Golosine und anschließend für Cerea auf Torjagd ging.

Im Sommer 2016 machte er einen dreifachen Klassensprung und wechselte zu Carpi in die Serie B. In der Rückrunde 2016/17 stürmte De Marchi für Prato in der 3. Liga, im Jahr darauf für Correggese bzw. Virtus Verona in der Serie D. In der Spielzeit 2018/19 bestritt De Marchi eine äußerst starke Serie C-Meisterschaft mit Imolese: 37 Einsätze, 10 Treffer und vier Vorlagen.

In der Saison 2019/20 kam De Marchi 17 Mal für Cittadella in der Serie B zum Einsatz. In der vergangenen Saison kehrte er zu Virtus Verona zurück, ehe er im Sommer 2021 zu Pescara in den Kreis C der Serie C wechselte. In der ersten Saisonhälfte mit den „Delfinen“ brachte es De Marchi auf 19 Einsätze, drei Treffer und drei Assists.

Der FC Südtirol heißt De Marchi herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in Südtirol.

Leonardo Candellone verlässt den FC Südtirol

Leonardo Candellone kehrt vorzeitig zu seinem Transferrechteinhaber Napoli zurück. Der 24jährige Angreifer kehrte im Sommer 2021 – nachdem er bereits in der Rückrunde 2017/18 für den FC Südtirol stürmte – nach Bozen zurück. In der laufenden Spielzeit brachte es Candellone auf insgesamt 20 Einsätze und drei Treffer. Der FC Südtirol bedankt sich bei Candellone für den gezeigten Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg für die Zukunft.