Michael Hayböck beendet im Frühling seine Karriere

Von: apa

Skispringer Michael Hayböck hat am Dienstag sein Karriereende mit Ende der laufenden WM-Saison angekündigt. Der 33-jährige Oberösterreicher gewann in seiner 15-jährigen Weltcuplaufbahn bisher fünf Einzelbewerbe. Bei Großereignissen jubelte er mit seinen österreichischen Teamkollegen über neun Podestplätze, allen voran über Silber bei Olympia 2014 und mehrere WM-Medaillen. Bei der WM in Trondheim könnte eine weitere folgen.

“Ursprünglich war das Ziel, bis zu den Olympischen Spielen 2026 weiterzumachen, jedoch habe ich mir die Entscheidung offen gelassen. Mit der Geburt meines Sohnes im Herbst kam für mich noch ein wichtiger Aspekt dazu. Über die letzten Monate stellte sich mehr und mehr das Bauchgefühl ein, dass nach dieser Saison der perfekte Moment ist, um frohen Mutes die Karriere zu beenden, Zeit für die Familie zu haben und mich auf Neues zu freuen”, erklärte der mit seiner Familie in Salzburg lebende Hayböck, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte.

“Lange und schöne Karriere”

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl streute dem langjährigen Topathleten Rosen: “Er hat eine lange, schöne Karriere mit vielen Highlights gehabt und dabei immer wieder sein Talent, seinen Fleiß und seinen klugen Kopf unter Beweis gestellt”, sagte Widhölzl und zeigte Verständnis für den Entschluss zum Karriereende. “Die Entscheidung, dass er jetzt einen Schlussstrich machen möchte, kann ich natürlich verstehen. Im Profisport bleibt wenig Zeit für die Familie. Von dem her wünsche ich ihm, dass er die Zeit in der sogenannten Sportpension entsprechend genießen wird. Ich bin mir sicher, dass sein neuer Weg mindestens so erfolgreich sein wird wie der als Profisportler.”

WM in Trondheim als letztes großes Ziel

Sein erster Weltcup-Sieg gelang Hayböck 2015 bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen vor seinem langjährigen Zimmerkollegen Stefan Kraft. Der bis dato letzte glückte ihm im Dezember 2016 in Engelberg. In der laufenden Saison schaffte er bereits drei Podestplätze, im höchst erfolgreichen ÖSV-Team um Daniel Tschofenig ist er trotzdem nur die viert- bis fünftstärkste Kraft. Einsätze bei der WM in Norwegen sind freilich nicht ausgeschlossen. “Bis zum Ende der Saison bin ich mit Feuereifer dabei. Es gilt, das Beste für Österreich zu geben und mit meinen Teamkollegen hoffentlich noch einiges zu gewinnen”, so Hayböck.