Michel und Lathion sind die ersten Sieger beim FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites

Von: mk

Karersee – Was für ein Auftakt! Bei strahlendem Sonnenschein, Temperaturen um den Gefrierpunkt und pickelharter Piste sind am Mittwoch die ersten beiden von insgesamt vier Sprintrennen im Rahmen des FIS Telemark Weltcups in Carezza Dolomites über die Bühne gegangen. Neben den beiden Tagessiegern, den Schweizern Nicolas Michel und Lea Lathion, jubelte auch Lokalmatador Raphael Mahlknecht aus Völs – er belegte Rang zwei und verpasste seinen ersten Weltcupsieg haarscharf.

65 Hundertstelsekunden fehlten Raphael Mahlknecht aus Völs am Mittwoch auf den ersten Triumph in der höchsten Wettkampfserie der Telemarker. 65 Hundertstelsekunden, die Nicolas Michel aus dem Wallis insgesamt schneller war. Der 30-jährige Schweizer bewältigte die beiden Läufe in 2.03,59 Minuten, Mahlknechts Endzeit lag bei 2.04,24 Minuten. Für Michel war es der 18. Weltcupsieg insgesamt – allerdings der erste in Carezza Dolomites, wo er ansonsten drei Mal am Podium gestanden war. Und es war ein ganz besonderer Erfolg auf Südtiroler Schnee. „Mit Carezza Dolomites verbindet mich eine ganz besondere Geschichte. 2023 bei der Premiere hier habe ich mir das Kreuzband gerissen. Bei der Rückkehr im Jahr darauf bin ich gleich aufs Podium geklettert – obwohl mir schon mulmig zumute war. Und nun der Sieg – das freut mich ungemein“, sagte der Eidgenosse.

Mit der Sonne um die Wette strahlte bei der Siegerehrung Raphael Mahlknecht. „Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. In der Entscheidung war ich sogar 0,10 Sekunden schneller als Michel, was die Laufzeit angeht. Auffallend ist, dass beim Sprung keiner die Weite geschafft hat. Jetzt werde ich morgen (am Donnerstag, Anm. d. Red.) noch einmal voll angreifen. Der erste Weltcupsieg bleibt mein Ziel“, sagte der einzige Südtiroler Weltcupathlet im Telemark bei der Siegerehrung. Neben Michel und Mahlknecht stand auch Alexis Page auf dem Podest. Der 22-Jährige aus Frankreich büßte 1,20 Sekunden auf den Tagessieger ein.

Lathion mit der perfekten Aufholjagd

Bei den Damen ging der Sieg ebenfalls in die Schweiz. Lea Lathion, auch sie kommt wie Michel aus dem Wallis, erzielte in 2.15,51 Minuten Bestzeit. Sie schaffte mit überragender Laufbestzeit in der Entscheidung den Sprung von Platz drei auf eins. Für die 21-Jährige handelte es sich um den zweiten Weltcuperfolg ihrer noch jungen Karriere. „Ich bin überglücklich. Das neue Jahr hat für mich perfekt begonnen. So kann es gerne weitergehen“, sagte Lathion bei der Siegerinnenehrung.

Platz zwei belegte Jasmin Taylor, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. Taylors Gesamtzeit lag bei 2.16,62 Minuten. Die Britin hat in Carezza Dolomites bereits drei Siege zu Buche stehen – gut möglich, dass am Donnerstag der vierte dazu kommt. Das Podium komplettierte wie bei den Männern eine Französin, und zwar Augustine Carliez. Sie büßte 2,79 Sekunden auf Lathion ein. Eine der Mitfavoritinnen, Argeline Tan Bouquet aus Frankreich, verletzte sich im ersten Durchgang und schied aus.

Der FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites geht am Donnerstag mit zwei weiteren Sprintrennen – je eines für Männer und Frauen – zu Ende. Der erste Durchgang beginnt neuerlich um 10.00 Uhr, der zweite ist abermals für 12.15 Uhr angesetzt.

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites 2025/26 – Ergebnisse

Frauen:

1. Lea Lathion SUI 2.15,51

2. Jasmin Taylor GBR 2.16,62

3. Augustine Carliez FRA 2.18,30

4. Laly Chaucheprat FRA 2.21,57

5. Camille Bourbon FRA 2.24,45

Männer:

1. Nicolas Michel SUI 2.03,59

2. Raphael Mahlknecht ITA 2.04,24

3. Alexis Page FRA 2.04,79

4. Yoann Rostolan FRA 2.05,00

5. Romain Beney SUI 2.07,06

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites 2025/26 – Programm

Donnerstag, 15. Jänner 2026

10.00: Start 1. Durchgang (Masarè Piste)

12.15: Start 2. Durchgang (Masarè Piste)

im Anschluss Siegerehrung (Franzin Alm)