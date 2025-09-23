Miedler/Cabral gewinnen in Hangzhou – 2. Doppel-Saisontitel

Von: apa

Der Niederösterreicher Lucas Miedler hat bei den Hangzhou Open mit seinem portugiesischen Tennis-Doppelpartner Francisco Cabral den zweiten ATP-250er-Titel der Saison gewonnen. Im Finale setzte sich das topgesetzte Duo am Dienstag mit 6:4,6:4 gegen die kolumbianisch-niederländische Paarung Nicolas Barrientos/David Pel durch. Nach dem Coup in Gstaad und der knappen Finalniederlage in Winston-Salem gelang nun im dritten Finalanlauf der zweite gemeinsame Saisonerfolg.

Der neunte Karriere-Doppel-Titel bedeutet für Miedler gleichzeitig auch ein neues Hoch in der Weltrangliste, er schob sich von Rang 28 auf 24 nach vorne, Cabral ist 28. “Wir haben ein super Turnier gespielt. Der Titel ist der verdiente Lohn, ich freue mich riesig”, erläuterte Miedler. Vor dem Triumph in Gstaad hatte der 29-Jährige all seine bisherigen sieben Doppeltitel an der Seite von Landsmann Alexander Erler geholt, darunter auch zwei in Wien. Cabral blickte auf eine “großartige Woche” zurück und zeigte sich “sehr glücklich” über den zweiten gemeinsamen Turniersieg.

Für Miedler/Cabral bietet sich gleich anschließend in Tokio gleich die nächste Chance auf einen Titel, da es sich um ein ATP500-Event handelt, ist mit größerer Konkurrenz zu rechnen. Als Auftaktgegner warten der Mexikaner Santiago Gonzalez und Hangzhou-Finalgegner Pel. Bei einem Aufstieg könnte es zum Aufeinandertreffen mit Erler kommen. Der muss mit dem US-Amerikaner Robert Galloway zuerst die Hürde Sander Arends/Luke Johnson (NED/GBR-4) nehmen.