Mika Vermeulen im vorletzten Tour-de-Ski-Rennen Fünfter

Von: apa

Mika Vermeulen hat am Samstag in einem beherzten Skiathlon (10 km klassisch/10 km Skating) im vorletzten Rennen der Tour de Ski der Langläufer Rang fünf belegt. Der 25-jährige Steirer lag in Val di Fiemme lange Zeit ganz vorne in einer großen Spitzengruppe und führte bis etwa Kilometer 19,4. Am Ende holte aber wieder der Norweger Johannes Hösflot Kläbo 2,4 Sekunden vor Federico Pellegrino (ITA) den Sieg. Vermeulen fehlten 5,1 Sekunden dazu, er ist nun Gesamt-Dritter.

Vermeulen fehlen 2:29 Minuten auf Kläbo, der seinen 91. Weltcupsieg feierte, und liegt ex aequo mit dem Norweger Haavard Moseby an der dritten Position. Dazwischen ist mit Erik Valnes (+2:18) ebenfalls ein Norweger Zweiter.

“Auf den zweiten Platz fehlen lediglich zehn Sekunden, und ich bin zuversichtlich, dass sich das ausgehen kann”, legte Vermeulen, der nach den 10 Kilometern klassisch beim Skiwechsel Zweiter gewesen war, den Blick schon in Richtung Schlusstag. “Es gibt mit Hugo Lapalus, Andreas Fjorden Ree und Haavard Moseby aber auch noch weitere gefährliche Leute, und man muss einfach schauen, wie die morgen agieren.” Grundsätzlich fühlt sich der Steirer gut. “Ich hatte heute das Gefühl, dass ich einer der Aktivsten und Stärksten im Rennen war, aber leider gewinnt bei solchen Rennen nicht immer der Stärkste.”

Wegen relativ schneller Verhältnisse habe sich das Feld immer wieder zusammengeschoben, auch der Rennverlauf habe ihm nicht ganz in die Karten gespielt. “Trotzdem bin ich mit meiner heutigen Leistung extrem zufrieden, und morgen gehen wir auf alles.” Die Entscheidung fällt am Sonntag mit dem Anstieg zur Alpe Cermis. Das Frauen-Rennen am Samstag mit Teresa Stadlober beginnt um 15.30 Uhr.