Aktuelle Seite: Home > Sport > Millionen-Diebstahl beim Leichtathletik-Weltverband
Coe machte einen Diebstahl in seinem Verband öffentlich

Millionen-Diebstahl beim Leichtathletik-Weltverband

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 16:53 Uhr
Coe machte einen Diebstahl in seinem Verband öffentlich
APA/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Leichtathletik-Weltverband hat einen Diebstahl von 1,5 Millionen Euro öffentlich gemacht. Wie World Athletics mitteilte, hätten zwei ehemalige Angestellte und ein früherer Berater den Verband systematisch über einen Zeitraum von mehreren Jahren um diese Summe geprellt.

Einer der Mitarbeiter habe den Verband vor der Entdeckung des Vergehens verlassen, die Verträge der beiden anderen seien nach einer internen Untersuchung gekündigt worden. Die Fälle seien bei den Behörden angezeigt worden. Weltverbands-Präsident Sebastian Coe zeigte sich entschlossen, auch alle finanziell notwendigen Mittel aufzuwenden, damit die volle Härte des Gesetzes angewendet werde.

“Zu viele Organisationen kehren Vorfälle wie diesen unter den Teppich”, sagte der 69 Jahre alte Brite. Beschäftigungsverhältnisse würden mit begrenzten Informationen beendet, sodass die Täter ihr Werk in anderen Organisationen fortsetzen könnten. “Wir sind nicht eine solche Art von Organisation”, sagte Coe. “Das ist nicht angenehm, aber es ist wichtig, dass wir das Richtige tun.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
59
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
53
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
39
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
28
Tiefgarage im Naturpark?
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Kommentare
27
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 