Minnesota zurück auf der Siegerstraße, Rossi assistierte

Von: apa

Nach zwei Niederlagen sind die Minnesota Wild am Dienstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Entscheidenden Anteil am 2:1-Heimerfolg nach Penaltyschießen über Colorado hatte Stürmer Marco Rossi. Er lieferte den Assist zur 1:0-Führung durch Mats Zuccarello (32.), der nach dem 1:1-Ausgleich schließlich auch im Penaltyschießen das entscheidende Tor machte und damit den Sechs-Spiele-Siegeslauf des Gegners beendete.

Mit seinem 53. Scorerpunkt in dieser Saison ist Rossi vor Michael Grabner alleiniger Zweiter in der rot-weiß-roten NHL-Historie. Nur Thomas Vanek, der in der Saison 2006/07 als Stürmer der Buffalo Sabres 84 Zähler anschrieb, liegt noch vor dem Vorarlberger.