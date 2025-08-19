Misolic fehlt im US-Open-Hauptbewerb, Rodionov in Quali out

Von: apa

Filip Misolic ist bei den Tennis-US-Open nur Zuschauer. Der Weltranglisten-95. hatte nur für den Hauptbewerb des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres genannt, schaffte aber nicht wie erhofft als Nachrücker über die Warteliste den Sprung in die 1. Runde. Da der Franzose Arthur Fils erst kurz nach Nennschluss seinen Rückzug erklärte, blieb Österreichs aktuell bester Spieler auf der Strecke. Für die Qualifikation hatte er nicht genannt. Dort kam für Jurij Rodionov das Aus.

Der Niederösterreicher kämpfte sich gegen den als Nummer zwölf gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki nach einem mit 2:6 verlorenen ersten Satz zwar zurück. Nach einem 6:4 für den ÖTV-Akteur ging der Entscheidungsdurchgang aber mit 6:2 neuerlich klar an den 22-Jährigen. Damit ist in der Männer-Quali nur noch Lukas Neumayer vertreten, der es in der Nacht auf Mittwoch mit Ignacio Buse aus Peru zu tun bekommt. Sebastian Ofner hat sein Hauptbewerbsticket sicher.

Misolic hingegen entschied sich statt der Qualifikation in New York für ein Antreten beim ATP-Event in Winston Salem. Durch die dortige 6:7(2),6:7(8)-Niederlage gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic blieb ein erhofftes Erfolgserlebnis aus. Sein “Pokerspiel” hat sich also aus zweifacher Sicht nicht ausgezahlt. Da Fils zu spät absagte, bekommt nun ein Lucky Loser der Quali den Vorzug.

Nach Grabher verlor auch Kraus

Bei den Frauen kam am Tag nach der auf Position 14 eingestuften Julia Grabher (5:7,6:3,2:6 gegen Dominika Salkova/CZE) auch für Sinja Kraus das Aus. Die als Nummer 26 gesetzte Wienerin zog gegen Irina Schimanowitsch aus Belarus mit 3:6,6:2,5:7 den Kürzeren. Damit ist Österreich zum vierten Mal in den vergangenen fünf Auflagen im Frauen-Hauptbewerb von Flushing Meadows nicht vertreten. 2024 hatte Grabher in der 1. Runde verloren, zuvor Barbara Haas im Jahr 2020 genauso.

Der letzte weibliche ÖTV-Sieg bei den US Open bleibt damit jener von Patricia Mayr-Achleitner als Lucky Loser 2013 gegen Magdalena Rybarikova. In der Folge war dann gegen Jaroslawa Schwedowa das Aus gekommen.