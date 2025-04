Misolic im Achtelfinale des Mauthausen-Challengers out

Von: apa

Die erste rot-weiß-rote Chance auf ein Viertelfinale beim Tennis-Challenger der Männer in Mauthausen hat Filip Misolic am Mittwoch ausgelassen. Der Steirer unterlag dem als Nummer acht gesetzten Argentinier Thiago Agustin Tirante 6:7(3),3:6. Zumindest ein Österreicher wird aber unter den letzten acht sein, da in einem weiteren Achtelfinale Neil Oberleitner auf Joel Schwärzler trifft. Oberleitner besiegte in Runde eins den italienischen Ex-Top-Ten-Mann Fabio Fognini.

Jurij Rodionov war hingegen wie David Pichler zum Auftakt ausgeschieden, im Gegensatz zu Lukas Neumayer. Der Salzburger trifft im Achtelfinale auf den Schweizer Pichler-Bezwinger Jerome Kym (Nr. 7). Das Turnier der 100er-Kategorie ist mit 145.250 Euro dotiert.

Eine rot-weiß-rote Niederlage gab es beim Masters-1000-Turnier in Madrid für Alexander Erler im Doppel. Der Tiroler unterlag mit dem Deutschen Constantin Frantzen im Achtelfinale den aktuellen Wimbledon- und Australian-Open-Siegern Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-2) 6:4,6:4. Julia Grabher setzte indes nach drei Turniererfolgen en suite weiter auf ITF-Ebene ihre Erfolgsserie fort. Ihr 6:3,6:3 in der ersten Wiesbaden-Runde gegen die Ungarin Petra Udvardy war der 18. Matchsieg der Vorarlbergerin ohne Satzverlust in Folge.