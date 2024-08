Mit den Rittner Jungtalenten ist der Buam-Kader komplett

Von: luk

Klobenstein – Die Mannschaft der Rittner Buam SkyAlps steht. Bei den letzten Bestätigungen handelt es sich um die jungen Talente Hannes Uffelmann, Tobias Graf, David Tauferer und Florian Plattner. Sie haben schon in der vergangenen Saison einiges an Eiszeit erhalten und sollen auch in der kommenden immer wieder zum Zug kommen.

Die meisten Einsätze verbuchte Tobias Graf. 48 Mal stand er in der vergangenen Double-Saison für die Rittner Buam SkyAlps auf dem Eis. Insgesamt gelangen dem 19-jährigen Rittner dabei drei Scorerpunkte. Bemerkenswert: Alle drei lieferte er in den Playoffs der Alps Hockey League, bei zwei davon war er selbst als Torschütze erfolgreich. Auch David Tauferer hat in der vergangenen Saison sein erstes Tor für die Rittner Buam SkyAlps erzielt, er schlug aber im Grunddurchgang der Alps Hockey League zu. Der 19-Jährige brachte es in 34 Spielen auf insgesamt zwei Scorerpunkte (ein Tor).

Der älteste der vier Jung-Rittner ist Hannes Uffelmann. Der 21-Jährige musste in der vergangenen Saison bei einigen Spielen verletzungsbedingt passen, am Ende brachte es aber auch er auf 34 Einsätze, in denen er vier Assists beisteuerte. In seiner ersten Saison als Backup-Goalie bei den Rittner Buam SkyAlps durfte Florian Plattner sieben Mal den Platz von Colin Furlong, dem etatmäßigen Stammtorwart, einnehmen. Und der 19-Jährige wusste bei seinen Einsätzen auch zu überzeugen, die Save-Percentage von 91 Prozent spricht für das junge Rittner Torwarttalent.

Die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath halten große Stücke von ihren Talenten und freuen sich über ihre Bestätigungen: „Bei allen vieren haben wir in der letzten Saison eine Entwicklung erkennen können. Unser Ziel ist es seit einigen Jahren, vermehrt auf junge, einheimische Spieler zu setzen und sie in die Mannschaft zu integrieren. Von ihnen erwarten wir uns nun einen weiteren Schritt nach vorne, damit wir auch in Zukunft einen starken Stamm aus Rittner Spielern zur Verfügung haben.“