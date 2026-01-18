Glückliche Wölfe: Premierensieg gegen Budapest

Von: ka

Bruneck – Nach den Erfolgen gegen Salzburg und Linz will der HCP seinen Erfolgslauf mit dem ersten Sieg gegen den „Angstgegner“ Budapest ausbauen. Die Ungarn stecken auf Platz 10 freilich mitten im Kampf um den ominösen „Strich“, der über ein frühes Saisonende oder die Teilnahme an der K.-o.-Runde der ICE Hockey League entscheidet. Somit ist auch im vierten Aufeinandertreffen zäher Widerstand des Liganeulings zu erwarten, weshalb volle Konzentration vonseiten der Schwarz-Gelben gefragt ist. Beim HCP fehlen in der Verteidigung neben Adam Almquist auch Jon Blum; seinen Platz nimmt der junge Gabriel Nitz ein. Im Sturm nimmt Jason Jaspers einige Linienumstellungen vor. Im Tor steht erneut die Nr. 1, Eddie Pasquale.

Der HC Falkensteiner Pustertal macht von der ersten Minute an klar, dass er endlich den ersten Sieg gegen Ferencvaros feiern will und spielt die Ungarn im ersten Drittel schwindelig, das Schussverhältnis von 19:3 spricht eine klare Sprache. Ein bärenstarker Bence Balisz im Kasten des FTC-Telekom verhindert jedoch, dass die Partie nicht nach 20 Minuten schon entschieden ist. Bereits nach 5 Minuten könnte der HCP deutlich in Führung liegen, aber Lipon fälscht einen Schuss nur an die Latte ab, Ticar und Purdeller beißen sich die Zähne an Balisz aus und Bowlby schießt aus kurzer Distanz am Kasten vorbei. In der 13. Minute endlich der überfällige Führungstreffer für die Hausherren: Bei angezeigter Strafe für die Ungarn halten die Wölfe im 6 gegen 5 minutenlang den Puck im Angriffsdrittel und schließlich trifft Mantinger mit einem schönen Handgelenksschuss präzise ins Kreuzeck zum 1:0. Der Dauerdruck geht weiter, in der 14. Minute kann jedoch auch Saracino im 2 gegen 1 nach Zuspiel von Andergassen nicht zum 2:0 eindrücken. Nachdem Osmanski 40 Sekunden vor der Sirene eine 2+2 Strafe aufgebrummt bekommt muss der HCP sogar mit einem längeren Unterzahlspiel ins Mitteldrittel starten.

Das Penalty Killing der Wölfe funktioniert jedoch perfekt und nach Ablauf der Strafe nehmen sie wieder das Heft in die Hand. Wenige Minuten später das zweite Foulspiel der Gäste in diesem Spiel und der HCP nutzt dieses zum zweiten Treffer: zunächst muss Pasquale nach einem Fehlpass von Ticar noch einen Abschluss des alleine heranstürmenden Green entschärfen, aber kurz darauf kann Frycklund Balisz mit einem platzierten Schuss am kurzen Eck überwinden und erhöht auf 2:0. In der 28. Minute hat Balisz dann noch einmal Mühe, einen Schlagschuss von Lipon zu entschärfen, wie aus dem Nichts fällt praktisch im Gegenzug jedoch der Anschlusstreffer für die Gäste: Der vor dem Tor lauernde Kestila lenkt einen „No look“ Pass von Shaw von der rechten Bande zum 1:2 in die Maschen. Dieser überraschende Treffer gibt den Ungarn nun neues Selbstvertrauen und die Hausherren zeigen sich etwas verunsichert, sodass das Spiel nun deutlich offener ist. Nachdem Di Tomaso in der 39. Minute nach einem Wraparound an Balisz scheitert geht es mit der knappen Führung für Schwarz-Gelb zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel wittern die Gäste noch einmal ihre Chance und drängen nun die Hausherren, welche offenbar noch die fatale Schlussphase beim ersten Heimspiel gegen die Ungarn im Hinterkopf haben, in die Defensive. Zunächst vergibt noch Ierullo bei einem Konter die Großchance zum vorentscheidenden 3:1, aber dann drückt Ferencvaros vehement auf den Ausgleichstreffer. Ein bärenstarker Eddie Pasquale klärt jedoch bei einem versuchten Tap-in von Green nach erneutem Zuckerpass von Shaw, Ex-Wolf Coulter scheitert am Außenpfosten und Tammela scheitert bei einer Mehrfachchance an dem bereits am Boden liegenden Pasquale, welcher in Kraken-Manier das 2:1 festhält. Ausgerechnet ein Powerplay für die Gäste bringt dann die Wende im Schlussdrittel, das Penalty Killing des HCP ist nämlich erneut makellos und gerade als die Gäste sich wieder im Angriffsdrittel festzusetzen beginnen stürmen Bardreau und Bowlby in einem perfekt vorgetragenen 2 on 1 Gegenstoß auf das Gehäuse von Balisz zu und lassen dem ungarischen Keeper keine Chance. Mit dem 3:1 erlösen sie die zahlreichen jungen Fans am „Family Day“ in der Arena und damit ist auch die Vorentscheidung gegen die wacker kämpfenden Magyaren gefallen. In der 54. Minute krönt Ierullo den Abend noch mit dem 3. Überzahltreffer für den HCP und in der 58. Minute schenkt Rueschhoff schließlich den Empty-Net-Treffer vom Freitag gegen Linz an Mikael Frycklund weiter. Mit dem 5:1 Sieg rückt der HCP auf Platz 5 in der Tabelle vor und hat bereits 11 Spiele vor dem Ende der Regular Season eine große „Hypothek“ auf den ersten direkten Playoffeinzug nach vier Jahren gelegt.

Weiter geht es am bereits am kommenden Mittwoch um 19.45 Uhr in der Intercable Arena mit dem nächsten Heimschlager gegen Tabellenführer KAC, während am nächsten Wochenende der nächste Roadtrip in den „Fernen Osten“ mit Gastspielen in Wien und Fehervar auf dem Programm steht.

HC Falkensteiner Pustertal – FTC-Telekom 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Referees: M. NIKOLIC, OFNER, Pardatscher, Rigoni

Goals HCP: 1:0 Mantinger M. (13.), 2:0 Frycklund M. (26./PP1), 3:1 Bowlby H. (52.), 4:1 Ierullo A. (54./PP1), 5:1 Frycklund M. (58./EN)

Goal FTC: 2:1 Kestila A. (29.)