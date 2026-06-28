Mixed-Etappe und viele junge Talente!

Von: ka

Olang – Für seine dritte Etappe tourte das Südtiroler Beachvolleyball-Turnier in die wunderschöne Kulisse des Schwimmbads in Olang, wo es vom SSV Bruneck Volleyball ausgerichtet wurde. Am Samstag traten die Kategorien Mixed und Mixed U17 an, am Sonntag hingegen brachte der traditionelle Jugendtag die Kategorien U13 und U15 auf die Plätze, sodass insgesamt 51 Paare gemeldet waren.

Am Samstag traten 14 Mixed-Paare an und sorgten für einen großartigen Beachvolleyball-Tag. Den Sieg in der Mixed-Kategorie holten sich Michael Burgmann und Michela Marini, die sich mit 2:1 gegen Laurin Zöschg und Lea Burgmann durchsetzen (15:12/12:15/15:12). Annalena Pasquazzo und Manuel Markart sicherten sich den dritten Platz auf dem Podium mit einem 22:20-Sieg gegen Sarah Riva und Martin Berger.

In der Kategorie Mixed U17 standen Giulia Munaretto und Jonas Platter ganz oben auf dem Podium, nachdem sie Katherina Haller und Thomas Juraj Kofler mit 2:0 (15:10/15:09) besiegt hatten. Der Sieg im Spiel um den dritten Platz ging an Damian Calliari und Melanie Calliari, die sich mit 21:19 gegen Manuel Götsch und Marie Hafner durchsetzen.

Am Sonntag waren die jungen Talente an der Reihe: 34 Mannschaften der U13 der Mädchen sowie der U15 der Jungen und Mädchen sorgten für einen spannenden Tag. Die Beachvolleyballplätze wurden von Dutzenden junger Sportler gestürmt, die vor Energie und Leidenschaft nur so sprühten und so zum großen Erfolg des zweiten Turniertages beitrugen.

Die Ergebnisse:

Mixed

1° Burgmann Michael – Marini Michela

2° Zöschg Laurin – Burgmann Lea

3° Pasquazzo Annalena – Markart Manuel

4° Riva Sarah – Berger Martin

Mixed U17

1° Munaretto Giulia – Platter Jonas

2° Haller Katherina – Kofler Thomas Juraj

3° Calliari Damian – Calliari Melanie

4° Götsch Manuel – Hafner Marie

U15W

1° Mair Sandra – Steger Olivia

2° Gumpold Lina – Sparer Malina

3° Oberjakober Mia – Kirchler Nina

4° Fabi Catherina – Mairhofer Emma

U15M

1° Mattivi Paul – Goldner Leo

2° Von Mersi Victor – Calliari Damian

3° Körner Daniel – Tomasi Alessio

U13W

1° Calliari Melanie – Indriolo Nicole

2° Kaiser Laura – Dorfner Lia

3° Mair Hanna – Stolzlechner Greta

4° Delucca Julia – Sicher Sophie

U13

1° Zwerger Paul – Oberhofer Nils

2° Sparer Radu Hugo – Degasperi Tobias

Die nächste Etappe zielt hoch hinaus: Ziel ist San Ćiascian in Badia. Ausgerichtet von der US La Ila findet sie auf den höchstgelegenen Spielfeldern der Tour statt, auf gut 1.537 Metern Höhe. In diesem Jahr gibt es ein dreiteiliges Programm: Am Freitag, dem 10. Juli, steht die FIPAV-Etappe für die Mädchenkategorien U14, U16 und U18 auf dem Programm; am Samstag, dem 11. Juli, stehen die Kategorien Männer, Frauen und U14W auf dem Programm; am Sonntag, dem 12. Juli, sind die Kategorien U12W, U16 und U18W an der Reihe. Anmeldungen sind bis Mittwoch, den 8. Juli, um 18:00 Uhr auf der offiziellen Website www.beachcup.it möglich. Um über Neuigkeiten, Ergebnisse und exklusive Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken: Facebook (facebook.com/beachcup) und Instagram (@raiffeisen_beachcup).