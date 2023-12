Mixed- und Single-Mixed: Am Freitag ist in Ridnaun einiges los

Ridnaun – Der IBU Junior Cup biegt auf die Schlussgerade ein. Nach den offiziellen Trainings am Donnerstag stehen am Freitag die Mixed- und Single-Mixed-Staffeln auf dem Programm. Nach den starken Ergebnissen vom Mittwoch wird aber dennoch nur eine Südtiroler Biathletin im Einsatz sein.

Der Marteller Felix Ratschiller holte im ersten Sprint am Mittwoch trotz zweier Schießfehler den ausgezeichneten zwölften Platz, die Sterzingerin Birgit Schölzhorn schloss dank einer makellosen Schießeinlage sogar den zehnten Platz – und das auch noch auf ihrer Heimanlage, bis sie sich der Sportgruppe der Carabinieri anschloss, ging „Bibi“ nämlich für den ASV Ridnaun auf Scheibenjagd. Während Ratschiller am Freitag einen Tag Pause bekommt und bei keiner Staffel dabei ist, wird Schölzhorn an der Seite von Cesare Lozza die Single-Mixed-Staffel bestreiten.

Noch eine Südtirolerin hat am Mittwoch aber ordentlich aufhorchen lassen. Die junge Sophia Zardini aus Bruneck schaffte es bei ihrer ersten Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb direkt auf den 25. Platz. Und das, obwohl sie mit der hohen Startnummer 128 ins Rennen gegangen war. „Ich habe mir es eigentlich selbst nicht erwartet, vor allem am Schießstand ist es mir richtig gut ergangen. Die Bedingungen waren nicht einfach, aber das waren sie für alle“, blickt die 19-Jährige zurück. Bei den Staffeln wird sie wie auch Ratschiller und die Grödnerin Gaia Brunello pausieren, um am Samstag wieder anzugreifen: „Mal schauen, wie es mir dann ergeht. Ich hoffe natürlich gleich wie gestern“, schmunzelt sie.

Das Wettkampfprogramm für den Freitag

Die Mixed-Staffel eröffnet um 10.30 Uhr den Freitag am Biathlonzentrum in Ridnaun, welches nach den heftigen Schneefällen vom Mittwochnachmittag von den fleißigen Pistenarbeitern wieder auf Hochglanz gebracht wurde. Für die italienische Mixed-Staffel wurden Fabiana Carpella, Astrid Plösch, Nicolò Betemps und Davide Compagnoni einberufen. Um 14.00 Uhr steht dann die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm, bei der wie bereits erwähnt Schölzhorn und Lozza die italienische Mannschaft vertreten werden.

IBU Junior Cup in Ridnaun, das Wettkampfprogramm:

Freitag, 15. Dezember:

10.30 Uhr: Mixed-Staffel

14.00 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 16. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint der Herren

14.00 Uhr: Sprint der Damen