Monaco schlägt Roter Stern in CL 5:1 – Sieg auch für Milan

Von: apa

Die AS Monaco hat sich am Dienstag mit einem Sieg vorübergehend an die Spitze der Fußball-Champions-League geschossen. Die Elf von Trainer Adi Hütter gewann im Fürstentum gegen Roter Stern Belgrad mit 5:1 und hält nach drei Runden bei sieben Punkten. Der italienische Topclub AC Milan besiegte Club Brügge, das lange in Unterzahl spielen musste, mit 3:1. Für die Mailänder war es nach zwei Niederlagen der erste Saisonsieg in der Königsklasse.

Der Ex-Salzburger Takumi Minamino erzielte für die Monegassen die Führung (20.), doch Roter Stern schaffte den schnellen Ausgleich. Thilo Kehrer foulte bei einem Konter der Belgrader Cherif Ndiaye im Strafraum, der Gefoulte verwertete den fälligen Elfmeter wuchtig zum 1:1 (27.). Breel Embolo brachte kurz vor dem Halbzeitpfiff die Gastgeber wieder in Front (45.+4). Wilfried Singo erhöhte nach dem Seitenwechsel mit einem herrlichen Distanzschuss (54.). Minamino schaffte mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung (70.), Maghnes Akliouche setzte für die Hütter-Truppe noch einen drauf (97.).

Im Stadio San Siro verwandelte Christian Pulisic einen Corner direkt zur Mailänder Führung (34.). Für Brügge kam es noch schlimmer, Raphael Onyedika sah nach VAR-Intervention wegen schweren Foulspiels an Tijjani Reijnders Rot (40.). In Unterzahl gelang den Belgiern dennoch das 1:1 durch Kyriani Sabbe (51.). Reijnders schoss danach die Rossoneri, bei denen der erst 16-jährige Francesco Camarda als jüngster Italiener sein CL-Debüt feierte, mit zwei Treffern (61.,71.) zu drei Punkten. Ein Kopfballtor von Camarda in der Schlussphase wurde vom VAR aberkannt, eine knappe Abseitsstellung verhinderte die Vollendung eines Fußball-Märchens (88.).