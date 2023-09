Motocross-Saison geht dem Ende zu

Ottobiano/Bozen – In Ottobiano fand der zweite Finallauf der Motocross-Italienmeisterschaft der Mini statt. Stark in Szene setzen konnte sich dabei Liam Pichler.

Der Südtiroler Pilot vom MC Berbenno belegte in der Klasse 85 Junior den fünften Rang. Elia Fulco musste sich hingegen mit Platz 14 begnügen. Der Brixner Lukas Messner (85 Senior) hatte in seinem Rennen hingegen Probleme, konnte dabei nur einen Lauf bestreitet und kam somit nicht über den 41. Rang hinaus.

Außerdem wurde in Ponzano di Fermo in den Marken der fünfte und zugleich letzte Lauf zur Veteran- und 125-Italienmeisterschaft ausgetragen. Bester einheimischer Athlet war wie so oft Norbert Lantschner, der in der Klasse Master MX2 knapp am Podest vorbeischrammte und Vierter wurde. Hubert Falser kam als Zwölfter ins Ziel. Lantschner belegte in der Gesamtwertung Rang fünf, Falser Platz zwölf. Georg Falser musste sich in der Klasse 125 in der Tageswertung mit Rang 36 und in der Gesamtwertung mit Position 29 zufriedengeben.