Motocrosser im Dauereinsatz

Bozen/Rovigo – Vor kurzem fand in Bergantino in der Provinz Rovigo der vierte Lauf zur Motocross-Regionalmeisterschaft statt. Dieses Rennen zählte außerdem für die Veneto-Meisterschaft.

Auch die einheimischen Piloten präsentierten sich in Form. Norbert Lantschner vom Motoclub Evergreen setzte sich in der Master-Open-Klasse durch. Der Meraner Moritz Flarer (MX2 Expert) und Manuel Santi (MX2 Rider) vom TT Südtirol sicherten sich Platz 2 in ihren jeweiligen Kategorien. Aufs Podest stiegen auch Felix Tschager und Giovanni Romano, die sich den dritten Rang in der Klasse 65 Debuttanti und MX1 Rider holten. Knapp am Podium vorbeigeschrammt ist hingegen Maximilian Rabensteiner, der sich in der 85-Senior-Kategorie mit dem vierten Platz zufriedengeben musste.

Weitere Motocross-Notizen

In Castiglione del Lago (Perugia) ging hingegen der erste Finallauf der Italienmeisterschaft der Mini über die Bühne. Mit Elia Fulco und Liam Pichler waren auch zwei Südtiroler Piloten mit von der Partie. Beide schlugen sich hervorragend und belegten in der Klasse 85 Junior den siebten bzw. zehnten Platz.

Der für den MC Meran startende Georg Falser nahm als einziger Südtiroler in Ponte a Egola bei Pisa am fünften Lauf zur Prestige-Italienmeisterschaft teil, wo er sich in der Klasse MX2 auf Rang 14 platzierte.