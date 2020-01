Motorrrad-Landesmeister 2019 in Bozen prÃ¤miert

Bozen – Am Freitagabend wurde in Bozen die Motorrad-Saison 2019 offiziell mit der Preisverleihung der Landesmeister abgeschlossen.

Der Südtiroler FMI-Präsident Marco Bolzonello, seine Stellvertreterin Veronika Mur und Generalsekretär Ciro Carratù konnten im vollbesetzten Sitzungssaal des Hauses des Sports am Bozner Verdiplatz u.a. den Landespräsidenten des CONI, Heinz Gutweniger, den Sportassessor der Gemeinde Bozen, Angelo Gennaccaro, das Vorstandsmitglied des nationalen Motorsport-Verbandes, Luigi Favarato sowie Landesrätin den Trentiner FMI-Präsidenten Nicola Versini begrüßen. Bolzonello erinnerte, dass sein Landeskomitee inzwischen auf 892 Mitglieder angewachsen ist, mit 12 gemeldeten Vereinen. „Wir haben ein sehr positives Jahr hinter uns. Auch unsere Rennen sind gut angekommen. Die Piloten ließen sowohl auf regionaler als auch nationaler Ebene aufhorchen, das ist ein Riesenerfolg“, freut sich Bolzonello.

Der Höhepunkt der Feier war die Prämierung der Motorrad-Landesmeister 2019. Beim Enduro dominierten einmal mehr die Piloten vom Trial Team Südtirol und des Traditionsvereins Scuderia Dolomiti. Vier der acht Landesmeistertitel gingen an den Verein aus Bozen. Die Piloten der Scuderia Dolomiti, Roberto Consolini (Expert 2T), Giuliano Dal Cortivo (Expert 4T) und Mario Tadini (Ultraveteran), feierten allesamt Kategoriensiege. Wie im Vorjahr stand Stefan Schröck auch heuer bei den Veteranen ganz oben. Vier Titel gingen auch ans TT Südtirol: Jakob Pertoll holte den Sieg bei den Senior 2, Martin Inama setzte sich im Junior-2-Bewerb durch. Landesmeister sind auch Thomas Ruatti (Master 2T) und Dietmar Sparer (Superveteran).

Im Trial ließen ausschließlich die Piloten des Trial Team Südtirol und vom Motoclub Neumarkt aufhorchen. Beide Vereine organisierten heuer außerdem sehr erfolgreiche nationale Rennen. Das TT Südtirol von Richard Pichler sicherte sich sieben der elf Landesmeistertitel: Der Präsident selbst musste sich heuer jedoch „nur“ mit Rang 2 in der Kategorie TR3 hinter Giuseppe Zeni zufriedengeben. In den Reihen des TT Südtirol zeigten auch junge Athleten wie Lukas Thaler, Marian Messner und Patrick Bassi starke Leistungen und kürten sich zu den Landesmeistern der Jugend-Kategorien B, C und Open. Konkurrenz machte dem TT Südtirol nur der Motoclub Neumarkt, der mit Alberto Nadalini (TR4 Over 40), Giorgio Eccher (TR5 Expert), Ugo Alberti (Vintage) sowie Claudio Muraro (TR5 Over 40) vier Titel ins Unterland brachte.

Fünf Titel gab es für den MC Evergreen beim Motocross. David Untersalmberger siegte in der MX1 Challenge, während Thomas Arnoldo, Georg Falser, Peter Plattner und Seriensieger Norbert Lantschner bei den MX1 Expert, MX2 Fast, Veteranen O40 und O48 ganz oben standen. Mit drei gewonnen Titeln in den Jugendkategorien schnitt auch der AMC Brixen sehr gut ab. Lukas Messner siegte bei den Debütanten, Simon Pircher und Fabian Stuppner in den Kategorien Junior und Junior 125. Mirco Sandri vom Branzoller Motoclub FerLu Rancing hatte in der Kategorie MX1 Rider die Nase ganz vorne, sein Teamkollege Thomas Bertoldi (MX1 Fast) kürte sich ebenfalls zum neuen Landesmeister. Überzeugende Kategoriensiege heimsten auch Lucas Caregnato (MX2 Challenge) sowie Maximilian Pichler (MX2 Expert), beide vom Motoclub Meran, ein. Titel gingen außerdem an Lukas Tschager (TT Südtirol), Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti) und Fabian Schwarz vom Motoclub Neumarkt.

Auch die „Südtirol-Trophäe 2019“ war wieder einmal ein voller Erfolg. Diese organisierten Rundfahrten bestanden aus drei Rennen: In Neumarkt fand die „Unterland Crono“ statt, die beiden weiteren Etappen waren der historische „Motogiro delle Dolomiti“ vom Motoclub Motor’s Sporting Laives und die „Cronomerenda“ in Bozen (Motoclub Lorenzo Ghiselli). Insgesamt wurden vier Kategorien gewertet. Dabei feierten die Piloten des Bozner Verein Lorenzo Ghiselli einen Doppelsieg. Valter Calliari siegte bei den Oldtimern, sein Teamkollege Alessandro Ossana bei den modernen Motorrädern. Riccardo Rossi vom ST und Alberto Bordin vom Vespa Club Bozen schnappten sich den Siegerpokal in der Kategorie der modernen Scooter bzw. Oldtimer.

Die Landesmeister 2019:

ENDURO

Junior 2

1. Martin Inama (Trial Team Südtirol)

Senior 2

1. Jakob Pertoll (Trial Team Südtirol)

2. Michele Grumelli (Scuderia Dolomiti)

Master 2T

1. Thomas Ruatti (Trial Team Südtirol)

Expert 2T

1. Roberto Consolini (Scuderia Dolomiti)

2. Nicola Paolazzi (Scuderia Dolomiti)

Expert 4T

1. Giuliano Dal Cortivo (Scuderia Dolomiti)

Veteran

1. Stefan Schröck (Scuderia Dolomiti)

Superveteran

1. Dietmar Sparer (Trial Team Südtirol)

2. Riccardo Battistin (Scuderia Dolomiti)

3. Fabrizio Tomasi (Scuderia Dolomiti)

Ultraveteran

1. Mario Tadini (Scuderia Dolomiti)

TRIAL

Kategorie TR3

1. Giuseppe Zeni (Trial Team Südtirol)

2. Richard Pichler (Trial Team Südtirol)

3. Leonhard Ebner (Trial Team Südtirol)

Kategorie TR3 Open

1. Günther Berger (Trial Team Südtirol)

2. Simon Taferner (Trial Team Südtirol)

3. Elias Schenk (Trial Team Südtirol)

Kategorie TR4

1. Florian Aberham (Trial Team Südtirol)

2. Patrick Ciresa Köhl (Trial Team Südtirol)

3. Simon Stuppner (Trial Team Südtirol)

Kategorie TR4 Over

1. Alberto Nadalini (Motoclub Egna-Neumarkt)

2. Erich Schweigkofler (Trial Team Südtirol)

3. Mirko Dalla Torre (Trial Team Südtirol)

Kategorie TR5

1. Christian Mattivi (Trial Team Südtirol)

Kategorie TR5 Expert

1. Giorgio Eccher (Motoclub Egna-Neumarkt)

2. Fabio Moscon (Motoclub Egna-Neumarkt)

3. Felix Franzelin (Trial Team Südtirol)

Kategorie TR5 Over 40

1. Claudio Muraro (Motoclub Egna-Neumarkt)

2. Luca Pozza ((Motoclub Egna-Neumarkt)

3. Giorgio Dalla Vecchia ((Motoclub Egna-Neumarkt)

Kategorie Vintage

1. Ugo Alberti (Motoclub Egna-Neumarkt)

2. Fabio Anastasi Vavvessi (Motoclub Egna-Neumarkt)

3. Paolo Dotti ((Motoclub Egna-Neumarkt)

Minitrial B

1. Lukas Thaler (Trial Team Südtirol)

2. Fabian Geiser (Trial Team Südtirol)

Minitrial C

1. Marian Messner (Trial Team Südtirol)

2. Marc Laimer (Trial Team Südtirol)

3. Alex Rauch (Trial Team Südtirol)

Minitrial Open

1. Patrick Bassi (Trial Team Südtirol)

2. Laia Pichler (Trial Team Südtirol)

3. Michele Oberburger (Trial Team Südtirol)

MOTOCROSS

Debütanten

1. Lukas Messner (AMC Bressanone)

Kategorie Junior

1. Simon Pircher (AMC Bressanone)

2. Alex Gruber (AMC Bressanone)

3. Simon Eisenstecken (AMC Bressanone)

Kategorie Senior

1. Lukas Tschager (Trial Team Südtirol)

2. Juan Etoo Lantschner (ST)

3. Martin Lantschner (ST)

Klasse 125 Junior

1. Felix Stuppner (AMC Bressanone)

2. Fabian Lantschner (ST)

3. Maximilian Wohlfarter (Motoclub Meran)

Klasse 125 Senior

1. Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti)

2. Claudia Schwarz (MC Evergreen)

3. Ivan Arnoldo (MC Evergreen)

MX1 Challenge

1. Daniel Untersalmberger (MC Evergreen)

2. Gerhard Mur (Trial Team Südtirol)

3. Florian Oberrauch (MC Evergreen)

MX2 Challenge

1. Lucas Caregnato (Motoclub Meran)

2. Oliver Eisenstecken (FerLu Racing)

3. Devid Lubian (FerLu Racing)

MX1 Expert

1. Thomas Arnoldo (MC Evergreen)

2. Fabian Premstaller (AMC Bressanone)

3. Moritz Huber (AMC Bressanone)

MX1 Fast

1. Thomas Bertoldi (FerLu Racing)

2. Pius Thaler (AMC Bressanone)

MX1 Rider

1. Mirco Sandri (FerLu Racing)

2. Matteo Rossi (FerLu Racing)

3. Armin Dalvai (Motoclub Egna-Neumarkt)

MX2 Expert

1. Maximilian Pichler (Motoclub Meran)

2. Philipp Nussbaumer (AMC Bressanone)

3. Christof Leitner (AMC Bressanone)

MX2 Fast

1. Georg Falser (MC Evergreen)

2. Andreas Maier (Motoclub Meran)

3. Max Ratschiller (Motoclub Meran)

MX2 Rider

1. Fabian Schwarz (Motoclub Egna-Neumarkt)

2. Florian Gamper (AMC Bressanone)

3. Florian Herbst (Trial Team Südtirol)

Veteranen O40

1. Peter Plattner (MC Evergreen)

2. Peter Pircher (AMC Bressanone)

3. Martin Sanin (Motoclub Egna-Neumarkt)

Veteranen O48

1. Norbert Lantschner (MC Evergreen)

2. Helmuth Braun (Motoclub Egna-Neumarkt)

3. Klaus Schwarz (MC Evergreen)

SÜDTIROL-TROPHÄE 2019

Oldtimer-Motorräder

1. Valter Calliari (Lorenzo Ghiselli)

2. Stefano Fugazza (Lorenzo Ghiselli)

Moderne Motorräder

1. Riccardo Rossi (ST)

2. Tiziano Lovato (Lorenzo Ghiselli)

3. Gianluca Casarotto (Lorenzo Ghiselli)

Oldtimer-Scooter

1. Alberto Bordin (Vespa Club Bolzano)

2. Franco Alberti (Vespa Club Bolzano)

3. Paolo Sottovia (Vespa Club Bolzano)

Moderne Scooter

1. Alessandro Ossana (Lorenzo Ghiselli)

2. Marco Casanova Borca (Lorenzo Ghiselli)

3. Paolo Franceschetto (Lorenzo Ghiselli)