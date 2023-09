Mountainbike-Nachwuchs begeistert bei VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft

Gsies – Südtirols Nachwuchsmountainbiker haben am Samstag, 2. und Sonntag, 3. September bei den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften in Pichl/Gsies überzeugt. Über 150 Kinder und Jugendliche fuhren in den Kategorien Dual, Easy Down und Cross-Country um die begehrten Landesmeistertitel. Den Sieg in der Vereinswertung konnten sich die Sunshine Racers Nals holen.

Bereits zum 19. Mal fand der traditionelle Abschluss der VSS/Raiffeisen-Mountainbiker in Pichl/Gsies statt. Am Samstag standen jeweils die Entscheidungen in den Disziplinen Easy Down und Dual im Programm und die Landesmeister im Cross-Country wurden am Sonntag ermittelt. Unter den Augen der sichtlich begeisterten Zuschauer und Ehrengäste waren 155 Nachwuchsradler am Start.

Beim ersten Rennen am Samstag, dem Easy Down – einem leichteren Downhill-Bewerb, bei dem die Kinder einzeln an den Start gehen – gab es spannende Entscheidungen. Besonders stark präsentierte sich dabei die Klausnerin Theresa Gasser. Sie schaffte es mit einer Spitzenzeit von 1:42 Minuten ins Ziel und war damit fast 13 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte. Bei der Kategorie Schüler 2 Buben konnte sich Julian Martinelli (Bike Club Neumarkt, 2:08 Minuten) den Sieg holen.

Beim Dual Slalom – einem Parallel-Slalom, bei dem die Fahrer im KO-System zweimal direkt gegeneinander antreten – entschieden manchmal wenige Hundertstel über die Medaillenränge. Vorjahressiegerin Greta Scuderi (ASC Kardaun) konnte dabei in der Kategorie Schüler 1 ihren Titel verteidigen. Niklas Berger (Sushine Racers Nals) holte sich in wenigen Hundertstel vor Samuel Kasslatter (ASC Sarntal) den Landesmeistertitel.

Am Sonntag stand schließlich mit dem Cross-Country-Bewerb das Highlight auf dem Programm. Dabei gab es in der Kategorie Schüler 1 ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Simon Martinelli (Bike Club Neumarkt) und Simon Lintner (Dynamic Bike Team Eppan), welches Martinelli mit 8 Hundertstel Vorsprung für sich gewinnen konnte. Bei den Mädchen der Kategorie Kinder 1 konnte sich Mara Sitzmann vom ASV St. Lorenzen in einer Zeit von 9:39 Minuten den Sieg holen.

Eine Nachwuchsmountainbikerin konnte sich in Pichl/Gsies übrigens gleich in allen drei Kategorien den Landesmeistertitel sichern: Theresa Gasser vom Bike Club Klausen in der Kategorie Kinder 2. Den Sieg in der Vereinswertung holten sich die Sunshine Racers Nals (839 Punkten) vor dem Amateur Bike Club Klausen (455) und dem ASC Sarntal (435).

Bei der anschließenden Siegerehrung durften VSS-Vorstandsmitglieder Richard Nagler und Armin Niedermair, VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer, Bürgermeister der Gemeinde Gsies Paul Schwingshackl, Obmann der Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Andreas Sapelza und VSS-Referent Erwin Schuster in glückliche Gesichter blicken. „Ihr wart alle großartig und dürft zurecht stolz auf euch sein“, so Niedermair.

Die neuen VSS/Raiffeisen-Landesmeister im Mountainbike:

Baby (Jg. 2017 und jünger):

Dual: Isabel Zippl (ASC Kardaun) und Arik Wiechentaler (ASC Plose)

Easy Down: Kati Oberkalmsteiner (ASC Sarntal) und Arik Wiechentaler (ASC Plose)

Cross-Country: Isabel Zippl (ASC Kardaun) und Samuel Hofer (Bike Club Klausen)

Kinder 1 (Jg. 2015/2016):

Dual: Mara Valersi (Sunshine Racers Nals) und Oliver Zippl (ASC Kardaun)

Easy Down: Mara Valersi (Sunshine Racers Nals) und Paolo Lezzi (Bike Club Klausen)

Cross-Country: Mara Sitzmann (ASV St. Lorenzen) und Jan Perathoner (Bike Club Klausen)

Kinder 2 (Jg. 2013/2014):

Dual: Theresa Gasser (Bike Club Klausen) und Niklas Berger (Sunshine Racers Nals)

Easy Down: Theresa Gasser (Bike Club Klausen) und Aaron Wiechentaler (ASC Plose)

Cross-Country: Theresa Gasser (Bike Club Klausen) und Rudi Augscheller (SC Meran Rad)

Schüler 1 (Jg. 2011/2012):

Dual: Greta Scuderi (ASC Kardaun) und Samuel Prantl (Sunshine Racers Nals)

Easy Down: Marie Kirchler (Bike Club Klausen) und Maximilian Schenk (ASC Plose)

Cross-Country: Magda Moser (ASC Sarntal) und Simon Martinelli (Bike Club Neumarkt)

Schüler 2 (Jg. 2009/2010):

Dual: Julia Kostner (Dynamic Bike Team Eppan) und Julian Martinell (Bike Club Neumarkt)

Easy Down: Julia Kostner (Dynamic Bike Team Eppan) und Julian Martinell (Bike Club Neumarkt)

Cross-Country: Marie Thöni (ASV Kortsch) und Daniel Demanega (Bike Club Klausen)

Schüler 3 (Jg. 2006/2008):

Dual: Katharina Unterweger (ASC Sarntal) und Alex Pedevilla (ASV St. Lorenzen)

Easy Down: Katharina Unterweger (ASC Sarntal) und Theo Steiner (Sunshine Racers Nals)

Vereinswertung:

Sunshine Racers Nals – 839 Punkte

Amateur Bike Club Klausen – 455 Punkte

ASC Sarntal – 435 Punkte