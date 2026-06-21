Mountainbikerin Stigger in Lenzerheide Weltcup-Fünfte

Von: apa

Eine Woche nach Rang 27 in Leogang ist Laura Stigger mit Platz fünf in Lenzerheide im Cross-Country-Weltcup der Mountainbikerinnen ins Spitzenfeld zurückgekehrt. Die Tirolerin, Siegerin vor vier Wochen in Nove Mesto, lag am Sonntag 1:38 Min. hinter der überlegenen schwedischen Siegerin Jenny Rissveds. Mona Mitterwallner hatte als 15. 6:03 Min. Rückstand. Im Short-Track-Bewerb am Freitag war Stigger Siebente geworden. Rissveds führt in der Gesamtwertung, Stigger ist Dritte.