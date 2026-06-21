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Laura Stigger beim Weltcup in Lenzerheide Fünfte

Mountainbikerin Stigger in Lenzerheide Weltcup-Fünfte

Sonntag, 21. Juni 2026 | 15:56 Uhr
Laura Stigger beim Weltcup in Lenzerheide Fünfte
APA/APA/KEYSTONE/Archivbild/MAXIME SCHMID
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Von: apa

Eine Woche nach Rang 27 in Leogang ist Laura Stigger mit Platz fünf in Lenzerheide im Cross-Country-Weltcup der Mountainbikerinnen ins Spitzenfeld zurückgekehrt. Die Tirolerin, Siegerin vor vier Wochen in Nove Mesto, lag am Sonntag 1:38 Min. hinter der überlegenen schwedischen Siegerin Jenny Rissveds. Mona Mitterwallner hatte als 15. 6:03 Min. Rückstand. Im Short-Track-Bewerb am Freitag war Stigger Siebente geworden. Rissveds führt in der Gesamtwertung, Stigger ist Dritte.

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