Muchova zieht trotz Problemen ins US-Open-Halbfinale ein

Von: APA/Reuters

Karolina Muchova steht wie vergangenes Jahr bei den Tennis-US-Open im Semifinale. Die 28-jährige Tschechin setzte sich am Mittwoch im dritten Viertelfinalspiel gegen die als Nummer 22 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 6:1,6:4 durch. Im Kampf um ihren erstmaligen Finaleinzug beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres wartet auf die Nummer 52 der Welt entweder die topgesetzte Polin Iga Swiatek oder die auf Position sechs eingestufte US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Die erst im Juni von einer Handgelenks-Verletzungspause zurückgekehrte Muchova zog im ersten Satz schnell auf 4:0 davon und ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen. Im zweiten Satz behielt sie trotz Behandlungspausen u.a. wegen Problemen an der Hüfte die Oberhand, nach 1:25 Stunden war der Sieg in der Tasche. “Ich bin etwas krank”, sagte Muchova nachher. Sie habe in einem “seltsamen Spiel” das eine oder andere Mal “keine andere Wahl gehabt, als zur Toilette zu laufen.”

Muchova hat im Turnierverlauf weiterhin keinen Satz abgegeben. In einem Major-Endspiel stand sie bisher nur bei den French Open 2023. In dieser Saison war das Finale in Palermo ein Highlight, ihren bisher einzigen WTA-Karriere-Turniersieg hatte sie 2019 in Seoul gefeiert. Haddad Maia hatte im Finish auch körperliche Probleme. “Ich fühle mich okay”, gab die 28-Jährige danach aber Entwarnung. Sie stand als erste Brasilianerin seit Maria Bueno 1968 im US-Open-Viertelfinale.