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Viele starke Starter bei der Tour of Austria

Mühlberger startet überraschend bei Tour of Austria

Sonntag, 05. Juli 2026 | 15:05 Uhr
Viele starke Starter bei der Tour of Austria
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
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Von: apa

Radprofi Gregor Mühlberger hat sich kurzfristig für einen Start bei der Tour of Austria entschieden. Der 32-jährige Niederösterreicher, der Felix Gall als Decathlon-Teamkollege beim Giro im Mai als Edelhelfer zum zweiten Gesamtplatz verholfen hatte, wird bei der am Mittwoch in Graz beginnenden Österreich-Rundfahrt im Trikot des rot-weiß-roten Nationalteams fahren. Der Bergspezialist hatte die Italien-Rundfahrt auf Rang 15 beendet und startet in der Heimat mit Ambitionen.

“Vor allem die Bergankunft auf der Kaiser-Franz-Josef-Höhe am Großglockner sollte mir sehr gut entgegenkommen”, sagte Mühlberger mit Blick auf die zweite Etappe am Donnerstag. 2014 hatte sich Mühlberger als damals 20-Jähriger zum Glocknerkönig gekrönt. “Das wäre das Ziel, aber es finden sich gute Bergfahrer in den anderen Teams. Ein Spaziergang wird es nicht.” Die Tour of Austria endet nach fünf Etappen am Sonntag in Wien.

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