Nach der Länderspielpause: Neues Spiel für den HCB

Bozen – Mit gleich neun Spielen kehrt die win2day ICE Hockey League aus der Länderspielpause zurück. Zunächst steht eine volle Runde am Freitag am Programm, ehe bereits am Samstag drei von sechs Spielen der 22. Runde absolviert werden. Unter anderem trifft der HCB Südtirol Alperia am Freitag auf den EC iDM Wärmepumpen VSV. Die Füchse peilen dabei bereits den achten Sieg in Folge an. Nicht mehr im Aufgebot von Bozen steht Lucas Lessio. Der Kanadier wechselte zu den Krefeld Pinguine in die DEL2. Mit einem neuen Verteidiger wird der HK SZ Olimpija zum HC TIWAG Innsbruck reisen. Charlie Dodero, der in der ICE bereits zwischen 2019 und 2022 in Graz und Wien spielte, verstärkt die Slowenen. Weder am Freitag noch am Samstag ist Tabellenführer EC Red Bull Salzburg im Einsatz. Somit könnte Hydro Fehérvár AV19 mit zwei Siegen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Der Tabellenzweite aus Ungarn trifft auf den EC-KAC und auf Migross Supermercati Asiago Hockey. Alle Spiele gibt es im Livestream auf www.live.ice.hockey.

win2day ICE Hockey League | 17.11.2023

Fr, 17.11.2023, 19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: GROZNIK, SMETANA, Miklic, Moidl. | >> live.ice.hockey <<

Am Mittwoch bestätigten die spusu Vienna Capitals Christian Dolezal als Head Coach bis Saisonende. Der ehemalige Profi der Wiener übernahm im Oktober zunächt interimistisch den Cheftrainer-Posten von Marc Habscheid. Seitdem holten die Capitals drei Siege aus sechs Spielen. In der Tabelle liegt der Halbfinalist der vergangenen Saison mit 16 Punkten aber weiterhin nur auf Platz zwölf. Gegner Migross Supermercati Asiago Hockey ist mit 18 Punkten Elfter. Auf die Top-10 und somit die Pre-Playoff-Plätze fehlen beiden Teams aktuell vier (ASH) und sechs Punkte (VIC). Die Italiener werden von Head Coach Tom Barrasso angeführt. Der ehemalige Torwart und zweimalige Stanley Cup-Champion wurde erst vor wenigen Tagen in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Großes Manko der Gäste aus Venetien ist die schwache Auswärtsperformance. Von bislang neun Auswärtsspielen konnten sie kein einziges gewinnen. Saisonübergreifend wartet Asiago bereits seit dem 22. Jänner auf einen Auswärtserfolg. Damals setzten sie sich ausgerechnet in der STEFFL Arena in Wien mit 6:5/OT durch. Es war einer von bislang drei Siegen der Norditaliener über die österreichischen Bundeshauptstädter. Im ersten Duell dieser Saison behielt Asiago knapp mit 1:0 die Oberhand. Goldtorschütze war Bryce Misley in der 27. Minute. Bei den Capitals sollen am Freitag Hampus Eriksson, Dominique Heinrich, Sebastian Wraneschitz und Zintis Zusevics ins Lineup zurückkehren.

Fr, 17.11.2023, 19.15 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – EC-KAC

Referees: HRONSKY, OFNER, Durmis, Jedlicka. | >> live.ice.hockey <<

Der Tabellenzweite Hydro Fehérvár AV19 bestreitet sein erstes Spiel nach dem International Break gegen den Fünften EC-KAC. Das erste Saisonduell entschieden die Klagenfurter klar mit 7:3 für sich. Zudem setzten sich die Rotjacken in einem Testspiel mit 4:1 durch. In die Länderspielpause verabschiedete sich der KAC mit einem 4:2-Derby-Heimsieg gegen den VSV. Fehérvár gewann ebenfalls zu Hause mit 4:2 gegen Wien. Es war der fünfte Heimsieg der Ungarn im achten Heimspiel. Klagenfurt gewann bislang erst drei von zehn Auswärtsspielen. Mit 65 erzielten Treffern stellt AVS die beste Offensive der win2day ICE Hockey League. Mit 11,82 Prozent hat Fehérvár auch die beste Scoring Efficiency aller Teams. Der KAC zum Vergleich liegt mit 9,38 Prozent auf Platz acht, hat aber auch bereits 61 Tore erzielt. Erstmals seit dem Auswärtsspiel in Bozen am 22. September gehören am Freitag Goalie Sebastian Dahm und Stürmer Raphael Herburger wieder dem Aufgebot des KAC an. Gegenüber dem letzten Spiel vor dem International Break ebenfalls wieder zurück im Lineup ist Matt Fraser, der verletzungsbedingt die jüngsten vier Begegnungen verpasste. Am Freitag krankheitsbedingt nicht mit dabei sein werden Thomas Hundertpfund und Johannes Bischofberger. In Ungarn ebenfalls nicht auflaufen werden Nick Petersen, Lukas Haudum, Luka Gomboc und Daniel Obersteiner, das Quartett steht im Training bereits wieder am Eis, Spieleinsätze kommen für die vier Angreifer aktuell jedoch noch zu früh, wie der KAC in einer Presseaussendung bekanntgab.

Fr, 17.11.2023, 19:15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Pustertal Wölfe

Referees: FICHTNER, TRILAR, Seewald E., Snoj. | >> live.ice.hockey <<

Der HC Pustertal startete furios in die Saison und lag zwischenzeitlich sogar an der Tabellesnpitze. Mit allerdings sieben Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen rutschten die Südtiroler in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Genau umgekehrt verlief die bisherige Saison bei den Steinbach Black Wings Linz. Die Oberösterreicher starteten mit vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen in die Kampagne. Danach kassierten sie nur vier Niederlagen in 14 Spielen und kletterten in der Tabelle auf den vierten Platz. In der Offensive überzeugt neben Graham Knott, der sowohl die Punktewertung (27) als auch die Torschützenliste (15) anführt, einmal mehr Brian Lebler. Dem 35-jährigen Veteran fehlt nur noch ein Treffer, um alleiniger Rekordtorschütze seit Liganeugründung zu werden. Mit 359 Toren teilt sich Lebler aktuell die Spitenposition mit Thomas Koch, der im Sommer seine Karriere beendete. Im ersten Saisonduell gegen Pustertal unterlagen die Black Wings mit 1:4. Rick Schofield, der zwischen 2016 und 2020 in Linz spielte, erzielte einen Doppelpack. Erfreuliche Nachrichten gibt es von Stefan Gaffal. Der Angreifer der Black Wings konnte nach schwerer Verletzung bereits wieder mit dem Aufbautraining in der Kraftkammer beginnen. Bereits in absehbarer Zeit wird der Stürmer erste Versuche zurück am Eis in Angriff nehmen können.

Fr, 17.11.2023, 19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – HK SZ Olimpija

Referees: BERNEKER, HLAVATY, Bedynek, Wimmler. | >> live.ice.hockey <<

Der HC TIWAG Innsbruck und der HK SZ Olimpija waren als einzige Teams der win2day ICE Hockey League bereits unter der Woche im Einsatz. Im Champions Hockey League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Lukko Rauma aus Finnland zeigte Innsbruck einen beherzten Kampf und erzwang trotz frühem 0:2-Rückstand am Ende ein 2:2-Unentschieden. Olimpija bezwang in der heimischen Hokejska Liga Triglav klar mit 5:0. Mann des Spiels war Jaka Sodja mit einem Hattrick. In der win2day ICE Hockey League lief es für beide Teams vor der Länderspielpause alles andere als gut. Innsbruck konnte von den vergangenen vier Partien nur gegen Asiago mit 5:4 nach Verlängerung gewinnen. Dabei lagen die Haie nach dreizehn Minuten bereits mit 3:0 in Führung. Olimpija gewann nur zwei der vergangenen fünf Ligaspiele. In der Tabelle liegen dementsprechend beide Teams aktuell nicht in den Top-6. Innsbruck ist mit 26 Punkten Achter; Olimpija hat 22 Punkte inne und ist Zehnter. Der Vorsprung der Drachen auf Platz elf beträgt vier Punkte. Im ersten Saisonduell setzten sich die Tiroler in Ljubljana knapp mit 2:1 durch. In der Verteidigung hat sich Olimpija in der Länderspielpause mit Charlie Dodero verstärkt. Der 31-Jährige ist ein alter Bekannter in der win2day ICE Hockey League. Zwischen 2019 und 2022 absolvierte er zwei Spielzeiten bei Graz und eine in Wien. In der letzten Saison stand der US-Amerikaner beim französischen Klub Rouen unter Vertrag. Dodero wird bereits am Freitag sein Debüt für die Drachen geben.

Fr, 17.11.2023, 19.30 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – Moser Medical Graz99ers

Referees: HOLZER, PIRAGIC, Eisl, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Tabellenschlusslicht Moser Medical Graz99ers benötigt gegen die BEMER Pioneers Vorarlberg dringend einen Sieg. Mit lediglich acht Punkten haben die Steirer bereits 14 Punkte Rückstand auf den zehntplatzierten HK SZ Olimpija. Die Pioneers wiederum haben als Neunter zwei Zähler Vorsprung auf die Slowenen. Von den vergangenen fünf Partien konnten die Vorarlberger drei Spiele gewinnen und dabei den Tabellenzweiten Fehérvár, den Tabellendritten Villach und den Tabellenfünften EC-KAC bezwingen. Die 99ers unterlagen in sechs der vergangenen sieben Spielen. Auswärts wartet Graz noch auf den ersten Sieg. Bislang holten sie in der Fremde nur einen Punkt. Die Pioneers konnten bislang fünf ihrer acht Heimspiele gewinnen. Im ersten Saisonduell setzte sich PIV mit 3:1 in Graz durch. Alle vier Treffer der Partie wurden im Mitteldrittel erzielt. Insgesamt war es der dritte Sieg der Pioneers über die 99ers im fünften ICE-Duell. Bei den Vorarlbergern fallen Kapitän Alexander Pallestrang und Olli Vanttaja mit Oberkörperverletzungen weiterhin aus. Auch Routinier Daniel Woger steht wegen einer Unterkörperverletzung nicht zur Verfügung. Dafür kehrt aller Voraussicht nach Alex Caffi als Backup Goalie ins Lineup zurück.

Fr, 17.11.2023, 19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: HUBER, NIKOLIC K., Nothegger, Seewald J. | >> live.ice.hockey <<

Abgeschlossen wird die 21. Runde mit der Partie HCB Südtirol Alperia gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV. Die Füchse sind mit sieben Siegen aktuell das formstärkste Team der Liga und liegen in der Tabelle trotz des schwachen Saisonstarts bereits wieder auf Platz sieben. Auf den sechstplatzierten Lokalrivalen aus Pustertal fehlen nur noch drei Punkte. Villach ist Dritter und hat nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg. Vor der Länderspielpause kassierten die Adler eine 2:4-Derby-Auswärtniederlage gegen den KAC. Zuvor gewannen sie drei Spiele am Stück. Gegen Bozen feierten die Kärntner in der ersten Saisonbegegnung einen klaren 4:1-Heimsieg. Maximilian Rebernig erzielte dabei den bislang einzigen Doppelpack seiner ICE-Karriere. John Hughes steuerte einen Assist bei. Mit 997 Punkten fehlen dem 35-jährigen gebürtigen Kanadier nur noch drei Punkte zur 1000er Marke. In dieser Saison verbuchte der Angreifer bereits 25 Punkte. Somit ist Hughes aktuell Topscorer von Villach. Auf Seiten von Bozen ist Brad McClure mit 14 Punkten Topscorer. Nicht mehr im Kader der Südtiroler steht Lucas Lessio. Der kanadische Stürmer hat den Vertrag mit Bozen einvernehmlich aufgelöst und wird von nun an für die Krefeld Pinguine in der DEL2 auflaufen. In 20 Einsätzen für den HCB verbuchte Lessio fünf Punkte. Bei Villach kehren die zuletzt verletzten Spieler Rene Swette, Marco Richter, Niklas Wetzl sowie Anthony Luciani ins Aufgebot zurück. Für Goalgetter Luciani wird es am Freitag das erste Spiel nach achtwöchiger Verletzungspause sein. Ausfallen werden hingegen Layne Viveiros mit einer Unterkörper-Verletzung sowie der erkrankte Alexander Rauchenwald.

win2day ICE Hockey League | 18.11.2023

Sa, 18.11.2023, 17.30 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: GROZNIK, OFNER, Jedlicka, Konc. | >> live.ice.hockey <<

Gleich drei von sechs Spielen der 22. Runde finden am Samstag statt. Für alle sechs Teams ist es die zweite Partie binnen 24 Stunden. Unter anderem trifft Hydro Fehérvár AV19 auf Migross Supermercati Asaigo Hockey. Beide Mannschaften standen sich in dieser Spielzeit erstmals zu Saisonbeginn gegenüber. Dabei setzte sich Fehérvár auswärts mir 3:0 durch. Insgesamt konnten die Ungarn bislang fünf von sieben ICE-Duellen mit den Norditalienern für sich entscheiden.

Sa, 18.11.2023, 17.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Moser Medical Graz99ers

Referees: TRILAR, ZRNIC, Seewald E., Sparer. | >> live.ice.hockey <<

Der HC TIWAG Innsbruck bestreitet auch sein drittes und letztes Spiel der Woche vor heimischem Publikum. Gegner sind die Moser Medical Graz99ers. Das erste Saisonduell entschied Innsbruck auswärts knapp mit 1:0/OT für sich. Den Treffer des Tages erzielte Brady Shaw. Bereits am kommenden Mittwoch sind die Tiroler im Rückspiel der Champions Hockey League bei Lukko Rauma in Finnland gefordert. Das Hinspiel in der TIWAG Arena endete 2:2-Unentschieden.

Sa, 18.11.2023, 19.30 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – HK SZ Olimpija

Referees: PIRAGIC, STERNAT, Puff, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Die dritte Partie am Samstag bestreiten die BEMER Pioneers Vorarlberg und der HK SZ Olimpija. Dabei möchten sich die Slowenen für die klare 1:7-Heimniederlage im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison revanchieren. Es war einer von bislang zwei Siegen der Pioneers über Olimpija in der win2day ICE Hockey League.