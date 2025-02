Nadine Fest schlägt im zweiten Europacup Super-G zurück

Von: Ivd

Reinswald – Nadine Fest aus Österreich hat am Donnerstag bei Kaiserwetter den zweiten Europacup Super-G im Sarntal gewonnen. Die Kärntnerin setzte sich in 1.13,96 Minuten durch und verwies ihre Teamkollegin Victoria Olivier, sowie Doppelweltmeisterin Breezy Johnson (USA) auf die Ehrenplätze. Insgesamt waren 82 Rennläuferinnen aus 15 Nationen am Start.

Am Mittwoch wusste Nadine Fest genau, warum sie sich mit Platz zwei hinter Breezy Johnson hatte begnügen müssen. Ein Schnitzer im unteren Streckenteil kostete sie wahrscheinlich den vierten Europacup-Sieg im Sarntal und den insgesamt 19. Erfolg in der zweithöchsten Rennserie der Alpinen. Knapp 24 Stunden später schlug die 26-Jährige auf eindrucksvolle Weise zurück. Fest erwischte auf der Schönebenpiste die schnellste Linie und blieb als einzige Starterin unter der 1.14-Minuten-Marke.

„Ich würde schon sagen, dass das heute eine nahezu perfekte Fahrt war. Es war echt am letzten Zacken und es war auch vom Lauf her etwas mehr Richtung drinnen. Das taugt mir eigentlich auch ganz gut. Aus Reinswald nehme ich die Lockerheit mit. Ich bin heute am Start gestanden und war extrem locker. Ich habe mir gedacht, hab einfach Spaß am Skifahren. Was raus kommt, kommt raus. Das ist für mich schon sehr wichtig“, sagte Nadine Fest. Ihr Sieg am Donnerstag war der neunte österreichische Erfolg in elf Super-Gs der Damen im Sarntal und der insgesamt 23. in 59 ausgetragenen Europacuprennen in Reinswald seit der Premiere im Jahr 2005.

Olivier und Johnson komplettieren das Podium

Auf dem zweiten Platz landete mit Victoria Olivier eine weitere ÖSV-Rennläuferin. Die 20-jährige Vorarlbergerin büßte 0,37 Sekunden auf ihre Teamkollegin ein und durfte sich über ihr drittes Europacup-Podium – das erste im Super-G – freuen. Rang drei ging an Breezy Johnson (USA), die 0,52 Sekunden auf Fest verlor. Die Doppelweltmeisterin von Saalbach reist mit einem Sieg (am Mittwoch) und eben diesem weiteren dritten Platz ab.

Als beste Rennläuferin der italienischen Nationalmannschaft klassierte sich Sara Allemand an vierter Stelle. Die 24-Jährige aus Bardonecchia verpasste das Podium nur um 0,19 Sekunden, nachdem sie am Mittwoch als Zehnte ein zweites Top-Ten-Ergebnis eingefahren hatte. „Ich bin zufrieden. Das Niveau war sehr hoch mit einer Doppelweltmeisterin am Start. Diese schönen Tage und die guten Ergebnisse hier im Sarntal tun der Moral sehr gut. Ich nehme auch ein gutes Gefühl mit. Hoffentlich kann ich auch in den nächsten Rennen daran anknüpfen“, sagte Allemand. Mit Carlotta De Leonardis, die sechste wurde, klassierte sich eine zweite „Azzurra“ in den Top Ten, nachdem sie gestern Rang fünf belegte hatte.

Sara Thaler punktet erneut

Europacup-Zähler hat es auch für eine Südtiroler Rennläuferin gegeben. Sara Thaler aus St. Ulrich belegte die 26. Position. Außerhalb der Punkteränge landeten indessen die anderen drei heimischen Speedfahrerinnen, nämlich Landeskaderathletin Ivy Schölzhorn (51./RG Wipptal), sowie die beiden Grödnerinnen Arianna Putzer (66.) und Lisa Mahlknecht (76.).

Sehr zufrieden blickte nach zwei sensationellen Renntagen, für die es von sehr vielen Seiten ein dickes Lob gab, auch Europacup-Koordinator Luis Hofer zurück. „Ich möchte mich bei den Bergbahnen Reinswald für die großartige Unterstützung in den vergangenen Wochen bedanken. Genauso wie bei unseren anderen Partnern, etwa dem Amt für Handel und dem Amt für Sport der Autonomen Provinz Südtirol, der Region Trentino-Südtirol, sowie der Gemeinde Sarntal, der Raika Sarntal und den Unternehmen Moser Bau, Amonn Office und Technoalpin. Aber auch unseren vielen Freiwilligen sei gedankt – sie machen dieses Event überhaupt erst möglich. Aufwiedersehen im kommenden Jahr, wenn der Europacup Sarntal seinen 20. Geburtstag feiern wird“, erklärte Hofer abschließend.

Europacup Sarntal – Super-G Frauen 20.2.2025 – Ergebnisse:

Erste Nadine Fest, Österreich: 1.13,96 Minuten

Zweite Victoria Olivier, Österreich: 1.14,33

Dritte Breezy Johnson, USA, 1.14,48

Vierte Sara Allemand, Italien: 1.14,67

Fünfte Magdalena Egger, Österreich: 1.14,74