Nächste Klatsche für die Foxes

Bozen – Nach drei Niederlagen in Folge wollte der HCB Südtirol Alperia mit den ersten Punkten im Gepäck aus Nordirland zurückkehren. Daraus wurde nichts, denn die Belfast Giants schickten die Bozner mit einer 4:0 Packung auf die Heimreise. Trotz einem ausgeglichenen Schussverhältnis und fünf Powerplay wollte den Weißroten einfach kein Torerfolg gelingen.

Das Match

Bozen in derselben Mannschaftsaufstellung wie im letzten Spiel in Genf, out Pietroniro.

Die Hausherren setzen die Foxes sofort unter Druck, Brown prüfte Svedberg mit einem Blueliner, während ein Fehler von Frank Barriga in gute Schussposition brachte, der Bozner Goalie bügelte für seinen Mitspieler aus. Nach fünf Minuten gab es die ersten Lebenszeichen der Weißroten, zuerst versuchte es Miceli , dann Brunner nach einem Konter, Beskorowany blieb beide Male Sieger. Zwei Minuten später klingelte es erstmals: Printz umkurvte unbehindert das Bozner Gehäuse, legte millimetergenau für Preston im Slot auf, der nur mehr den Schläger hinhalten musste. Die Reaktion der Foxes brachte jedoch keinen zählbaren Erfolg: Mantenuto, Gazley, Ford und Halmo scheiterten am gegnerischen Torhüter, auch zwei Powerplay brachten nicht den gewünschten Erfolg, während die Hausherren eiskalt ihre nächste Chance nutzten: Fehler im Spielaufbau der Weißroten, Todesco zog aus der mittleren Distanz ab und die Scheibe kullerte durch die Beinschoner von Svedberg ins Tor.

Guter Start der Bozner im mittleren Abschnitt, die mit Teves eine weitere gute Möglichkeit vergaben. Das weißrote Strohfeuer war jedoch nur von kurzer Dauer, dann übernahm Belfast das Kommando auf dem Eis: Sato, McLeod und Brown scheiterten an Svedberg. Die Foxes überstanden das erste Powerplay der Hausherren ohne größere Probleme, konnten im Anschluss bei drei Überzahlspielen, davon eines in doppelter Überzahl, abermals keine Früchte ernten. Anders die Giants, die gleich nach einer beendeten Bankstrafe Sato auf die Reise schickten: schneller Antritt zwischen zwei Boznern, Haken und Svedberg war zum dritten Mal geschlagen. Kurt vor Drittelende versuchte es Vandane mit der Brechstange, während Teufelskerl Beskorowany die Weißroten bei der genannten doppelten Überzahl zur Verzweiflung brachte.

Nach einer Rudelbildung zu Beginn des letzten Drittels, plätscherte das Match ohne Höhepunkte dahin. Belfast wollte nicht mehr, Bozen konnte nicht mehr. Nach einem vertändelten 2:1 Konter, einer 100%-igen von Norris gelang den Hausherren kurz nach Drittelhälfte der vierte Treffer durch Tedesco, der ein Zuspiel von Cooper aus nächster Nähe in die Maschen lenkte. Bozen hatte zwei Minichancen durch Thomas und Alberga, während Svedberg bei einem Sololauf von Todesco Sieger blieb.

Belfast Giants – HCB Südtirol Alperia 4:0 (2:0 – 1:0 – 1:0)

Die Tore: 06:53 Quinn Preston (1:0) – 16:01 Daniel Todesco (2:0) – 34:58 Kohei Sato (3:0) – 50:07 Daniel Tedesco (4:0)

Schiedsrichter: Dalton/Sewell – Beresford/Rodger

PIM: 16:6

Torschüsse: 29:28

Zuschauer: 6130