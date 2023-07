Nathalie Kofler holt Silber in Modena, Athletic Club glänzt

Modena – Am Wochenende fand in Modena das „Challenge“ der allgemeinen Klasse statt, bei der die ersten Startplätze für die bevorstehende Italienmeisterschaft in Molfetta Ende Juli vergeben wurden. Glänzen konnte dabei Nathalie Kofler mit Platz 2 im Stabhochsprung.

Die „Assoluti“ finden vom 28. bis 30. Juli in Molfetta bei Bari statt. Bei der Challenge-Veranstaltung in Modena setzte Nathalie Kofler ein ordentliches Ausrufezeichen. Die Stabhochspringerin aus Lana zeigte in der Emilia Romagna ihre ganze Klasse und überquerte 4.00 m, was zu Silber reichte. Kofler, die dann drei Mal an 4.10 m scheiterte, musste sich dabei nur Francesca Semeraro beugen, die sich mit sensationellen 4.35 m die Goldmedaille sicherte. Das Podest komplettierte Giada Pozzato, die es ebenfalls auf 4.00 m brachte.

Eine gute Vorstellung zeigte auch Petra Nardelli. Die 400-m-Läuferin aus Eggen stoppte die Zeitmessung in 53.67 Sekunden und holte damit Rang 5. Zu Bronze von Virginia Troiani fehlten der Athletin vom Südtirol Team Club nur 48 Hundertstelsekunden. Auch Stabhochspringer Nicolò Fusaro wurde Fünfter: Der Bozner überquerte 5.05 m.

Athletic Club holt zwei Mal Gold

Für eine Wahnsinns-Leistung sorgte auch Abdelhakim Elliasmine vom Athletic Club 96 Bozen. Das 800-m-Ass der Talferstädter gewann seine Paradedisziplin mit neuer persönlicher Saisons-Bestzeit von 1:48.34 Minuten. Außerdem holte er Gold mit der 4×400-m-Staffel mit Joao Carlos Pina Barros, Abdessalam Machmach und Michele Tricca in 3:12.31 Minuten. Die weiteren Aushängeschilder vom Athletic Club, 200-m-Sprinter Lorenzo Ianes (5.), Joao Carlos Pina Barros (8. über 400 m Hürden) sowie Hammerwerfer Michele Ongarato (7.) schafften allesamt den Sprung in die Top Ten.

Die Ergebnisse der Südtiroler beim „Challenge“ in Modena:

Herren

200m: 5. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.16

400m: 16. Michele Tricca (Athletic Club 96 Bozen) 48.33

800m: 1. Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Bozen) 1:48.34

800m: 16. Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen) 1:50.79

400m Hürden: 8. Joao Carlo Pina Barros (Athletic Club 96 Bozen) 52.84

400m Hürden: 24. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 54.89

3000 Hindernis: 19. Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Bozen) 9:12.55

Hoch: Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) – drei Mal an 2.00 gescheitert

Weit: 13. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 7.18

Stab: 5. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.05

Speer: 12. Gianluca Tamberi (Athletic Club 96 Bozen) 62.61

Speer: 20. Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 56.06

Hammer: 7. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 58.14

Staffel 4x400m: 1. Athletic Club 96 Bozen (Joao Carlos Pina Barros, Abdessalam Machmach, Abdelhakim Elliasmine, Michele Tricca) 3:12.31

Damen

400m: 5. Petra Nardelli (Südtirol Team Club) 53.67

Stab: 2. Nathalie Kofler (SV Lana) 4.00

Speer: 15. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 40.15

Speer: 20. Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 34.00