Naturbahn-Weltcup geht im neuen Jahr in Laas weiter

Laas – Neues Jahr, neues Glück: Am 5./6. Januar 2025 steht in Laas/Lasa (ITA) der dritte FIL Weltcup im Naturbahnrodeln auf dem Programm. Es ist das letzte Kräftemessen vor den Weltmeisterschaften in Kühtai (AUT).

Die Naturrodelbahn „Gafair“ am Rande des Nationalparks Stilfser Joch ist immer für Überraschungen gut. In der vergangenen Saison holte Lokalmatador Daniel Gruber (ITA) seinen ersten Weltcupsieg, vor Patrick Pigneter (ITA) und Fabian Brunner (ITA). Nach dem Doppelweltcup in Winterleiten (AUT) führt Michael Scheikl (AUT), der in Laas 2020 gewonnen hatte, mit 200 Punkten die Gesamtwertung an, vor Alex Oberhofer (ITA/170) und den punktegleichen Fabian Brunner (ITA/130) und Florian Clara (ITA/130) an. Die große Frage am Dreikönigstag wird sein, ob Scheikl im Vinschgau seine Siegesserie fortsetzen kann, und ob Rodellegende Patrick Pigneter, der in Winterleiten ohne Weltcuppunkte geblieben ist, wieder in die Spur findet.

Auch im Einsitzer der Damen gab es einen Dreifachsieg der Gastgeber: Seriensiegerin Evelin Lanthaler (ITA) setzte sich gegen Daniela Mittermair (ITA) und Lokalmatadorin Nadine Staffler (ITA) durch. Lanthaler liegt im Gesamtweltcup nach zwei Rennen mit 200 Punkten an der Spitze, vor Tina Unterberger (AUT/140) und Mittermair (130). Alles andere als der 54. Weltcupsieg für Lanthaler wäre eine Überraschung.

Im Doppelsitzer mussten sich die aktuell Führenden der Gesamtwertung, Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), nur Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) geschlagen geben. Pichler/Edlinger erwischten in Winterleiten einen Auftakt nach Maß und feierten zwei Siege, während Lambacher/Lambacher mit der Materialabstimmung kämpfen und aktuell mit 140 Punkten nur auf Rang drei Gesamtwertung liegen, hinter ihren Teamkollegen Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/170).

Das Programm:

Sonntag, 5. Januar

9 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen/Einsitzer Herren

11 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen/Einsitzer Herren

13 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

14 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Montag, 6. Januar

10 Uhr: 1. Lauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Lauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Damen und Herren