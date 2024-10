NBA-Jubiläum mit Niederlage für Jakob Pöltl

Niederlage für Jakob Pöltl zum Jubiläum in der NBA

Von: apa

Jakob Pöltl hat ein persönliches NBA-Jubiläum am Samstag (Ortszeit) mit einer Niederlage begangen. Exakt acht Jahre nach seinem Debüt in der stärksten Basketballliga der Welt am 26. Oktober 2016 verlor der Wiener mit den Toronto Raptors bei den Minnesota Timberwolves 101:112:. Für den Center standen acht Punkte, zehn Rebounds (Bestwert bei den Kanadiern), drei Assists sowie je ein Steal und Block zu Buche. Der 29-Jährige war dabei 29:58 Minuten auf dem Parkett.

Die Raptors hatten in Minneapolis einen denkbar schlechten Start und sahen sich schon nach dem ersten Viertel mit 14 Zählern im Rückstand. Letztlich lagen sie über 48 Minuten nie voran. Gradey Dick war bei der zweiten Niederlage im dritten Saisonspiel mit 25 Punkten der erfolgreichste Werfer. Die Timberwolves wurden von Anthony Edwards und Julius Randle (je 24) angeführt.

Die Denver Nuggets, am Montag in Toronto zu Gast, haben mit 104:109 gegen die LA Clippers auch beim zweiten Auftritt im neuen Spieljahr eine Niederlage erlitten. Selbst 41 Zähler von Nikola Jokic reichten nicht. LeBron James führte die Los Angeles Lakers mit einem Triple-Double aus 32 Punkten, 14 Rebounds und zehn Assists zu einem 131:127 gegen die Sacramento Kings und damit zum dritten Saisonsieg. 31 Zähler gingen auf das Konto von Anthony Davis. Bei einer 3:0-Bilanz halten auch Titelverteidiger Boston Celtics (124:118 gegen die Detroit Pistons) und die Cleveland Cavaliers (135:116 gegen die Washington Wizards).