NBA-Star Gilgeous-Alexander erhält Rekord-Vertrag – Medien

Von: APA/Reuters/sda

Basketball-Profi Shai Gilgeous-Alexander von NBA-Champion Oklahoma City Thunder dürfte gehaltstechnisch bald neue Sphären erreichen. Wie verschiedene US-Medien berichteten, hat der 26-jährige Kanadier einen neuen Vertrag bei den Thunder unterschrieben, der bis 2031 läuft und ihm ein durchschnittliches Jahresgehalt von 71,35 Millionen US-Dollar (60,88 Mio. Euro) einbringt. Damit würde Gilgeous-Alexander zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NBA aufsteigen.

Der 1,98 Meter große Guard wurde in dieser Saison als wertvollster Spieler (“MVP”) des Grunddurchgangs sowie der Finals ausgezeichnet. In 23 Play-off-Partien war Gilgeous-Alexander treibende Kraft der Thunder mit durchschnittlich 29,9 Punkten, 6,5 Assists und 5,3 Rebounds. Am Ende gewann das Team die erste Meisterschaft in seiner Geschichte. Die einzigen anderen Spieler in der NBA-Geschichte, die in derselben Saison MVP, Finals-MVP und Scoring-Champion waren, sind Michael Jordan, Shaquille O’Neal und Kareem Abdul-Jabbar.