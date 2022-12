Neue Startzeiten für den Snowboard Weltcup in Carezza am kommenden Donnerstag

Karerpass – In Absprache mit der FIS und Rechteinhaber Infront wurden die Startzeiten für den Snowboard Weltcup am Karerpass nach hinten verlegt. So beginnt die Qualifikation auf der Pra-Di-Tori-Piste am Donnerstag, 15. Dezember um 9.00 Uhr, die spannenden Final-Läufe hingegen um 13.15 Uhr. Das sportliche Großereignis im Eggental wird aber bereits am Tag vorher mit einigen Side-Events eingeläutet.

Kommende Woche gastieren die besten Snowboarder der Welt im Skigebiet Carezza Dolomites. Nach dem Weltcupauftakt an diesem Wochenende in Winterberg in Deutschland wird die höchste Wettkampfserie der Snowboarder mit dem traditionellen Parallel-Riesentorlauf am Fuße des Latemars fortgesetzt. Die Snowboard-Elite wird bereits am Montag, 12. Dezember anreisen und danach zwei Tage lang bei perfekten Schneeverhältnissen trainieren.

Am Mittwoch, 14. Dezember findet im Zielbereich der Pra-Di-Tori-Piste außerdem ab 18.00 Uhr die Startnummernauslosung statt. Ein Event, zu dem heuer erstmals nach zwei Jahren wieder Zuschauer und Fans zugelassen sind. Umrahmt wird die stimmungsvolle Eröffnung des Südtiroler Snowboard-Klassikers von einem DJ. Bereits am Nachmittag – gegen 16.00 Uhr – werden den Vorjahressiegerin Daniela Ulbing (Österreich) und Stefan Baumeister (Deutschland) an der Hubertus-Kabinenbahn symbolisch die Gondeln übergeben.

Der Donnerstag, 15. Dezember steht dann ganz im Zeichen der spannenden Entscheidungen im Rahmen des zwölften Snowboard Weltcups in Carezza. Zwischen 9.00 und 11.00 Uhr werden in der Qualifikation jene 16 Snowboarderinnen und Snowboarder ermittelt, die ab 13.15 Uhr die Final-Läufe im extrem spannenden K.O.-System austragen. Gegen 14.30 Uhr stehen die diesjährige Siegerin und der Sieger der zweiten Weltcupetappe des Winters 2022/23 fest und werden gleich im Anschluss im Zielraum prämiert. DJ Matteo sorgt vor Ort für die richtige Stimmung.

Die Rennen können jedoch auch im TV verfolgt werden. ORF Sport+, Eurosport 2 und Rai Sport werden den Snowboard Weltcup Carezza unter anderen live übertragen.

Programm FIS Snowboard Weltcup Carezza:

Montag, 12. Dezember:

Anreise der Athletinnen und Athleten

Dienstag, 13. Dezember:

Offizielles Training

Mittwoch, 14. Dezember:

Offizielles Training

16 Uhr: Gondelübergabe an der Hubertus-Kabinenbahn

18 Uhr: Startnummernauslosung (öffentlich) im Zielbereich der Pra-Di-Tori-Piste

Donnerstag, 15. Dezember:

9.00: Qualifikation

13.15: Finale

Im Anschluss: Flower Ceremony und Siegerehrung