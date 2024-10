Neue VSS/Raiffeisen Turnlandesmeisterinnen gekürt

Von: luk

Bozen – Am Sonntag, den 13. Oktober 2024 wurde in Lana die VSS/Raiffeisen Einzellandesmeisterschaft im Kunsturnen der Mädchen der Oberstufe ausgetragen. Insgesamt haben fast 60 Mädchen um den begehrten VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel gekämpft.

Geturnt hat die Oberstufe auf vier Geräten: Stufenbarren, Boden, Balken und Sprung. Am erfolgreichsten waren dabei die Athletinnen des SC Meran. Sie konnten gleich fünf mögliche Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. Während der SSV Brixen und der SV Lana zwei Goldmedaillen holten, konnte der SSV Bozen eine Goldmedaille holen.

Aus sportlicher Sicht konnten Elettra Quintavalle (SSV Bozen) in der Kategorie 2017-2016, Asia Berbenni (SC Meran) in der Kategorie 2015, Stella Da Ronco (SC Meran) in der Kategorie 2014, Leni Sofia Waldner (SV Lana) in der Kategorie 2013, Valentina Kofler (SSV Brixen) in der Kategorie 2012, Giada Filippi (SC Meran) in der Kategorie 2011, Sophie Arduini (SC Meran) in der Kategorie 2010,Miriam Putzer (SSV Brixen) und Daniela Tumpfer (SV Lana) der Kategorie 2009 und Hanna Rainer (SC Meran) der Kategorie 2008 und älter überzeugen.

„Beeindruckend und lobenswert war heute nicht nur eure Leistung. Auch den Fleiß, Ehrgeiz und Sportsgeist, den ihr mitbringt ist beeindruckend“, freut sich die VSS-Referentin für Turnen, Elisabeth Ladurner. Neben ihr war auch VSS-Bezirksvertreter Thomas Ladurner vor Ort und gratulierte den Siegerinnen.

Als nächstes steht die VSS/Raiffeisen Mannschaftsmeisterschaft der Oberstufe Mädchen auf dem Programm, welche am Sonntag, 17. November in Brixen stattfinden wird.