Neuer Backup-Goalie für die Rittner Buam

Klobenstein – Vor kurzem hat Roland Fink der Vereinsführung mitgeteilt, dass er seine Karriere aus beruflichen Gründen vorerst nicht fortsetzen kann. Die Rittner Buam haben deshalb reagiert und mit Luke Cavallin einen jungen Backup-Goalie aus der OHL leihweise verpflichtet.

Luke Cavallin wurde am 29. April 2001 in Swindon (Großbritannien geboren). Der 1,85 Meter große und 89 Kilogramm schwere Schlussmann wurde jedoch in Kanada ausgebildet. Er spielte zunächst bei den Upper Canada Cyclones, und streifte sich in der Folge auch das Dress der Kemptville 73’s, sowie der Winchester Hawks über. Zu Beginn der Saison 2017/18 wechselte Luke Cavallin zu den Flint Firebirds in die OHL, wo er in drei Spielzeiten auf 87 Einsätze kam. Weil in der Ontario Hockey League derzeit nicht gespielt wird, hat Ritten den Torhüter leihweise engagiert.

„Der Kontakt zu Luke kam über unseren ehemaligen Torhüter Patrick Killeen zustande. Dessen Tormanntrainer war Lukes Vater Mark Cavallin, der auch unsere jungen Torhüter bereits trainiert hat“, heißt es von Seiten der Rittner Buam. Präsident Thomas Rottensteiner ergänzt: „Wir sind mit den Leistungen unserer Nummer eins Hannes Treibenreif extrem zufrieden. Er hat im Sommer eine Chance bekommen und sie bis dato mehr als genutzt. Aus diesem Grund haben wir uns nach einem jungen Goalie umgeschaut, der bei uns als Backup fungiert. An Hannes‘ Rolle im Team wird sich nichts ändern. Wir möchten uns gleichzeitig bei Roland Fink für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten bedanken und können seine Entscheidung in dieser besonderen Zeit nachvollziehen. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute.“

Luke Cavallin wird voraussichtlich bereits am Donnerstag in Klobenstein eintreffen. Das erste Mal auf der Rittner Bank Platz nehmen dürfte der 19-Jährige am kommenden Donnerstag beim Auswärtsspiel in Fassa. Die Alps Hockey League geht für die Blau-Roten hingegen am Samstag, 12. Dezember mit dem Heimspiel gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan weiter. Anpfiff in der Ritten Arena ist um 20.00 Uhr.