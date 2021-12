Neuigkeiten vom Gsieser Tal Lauf

Gsies – Im Gsieser Tal blickt man nach vorne. Nachdem das Rennen im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise ausfallen musste, soll es nun planmäßig stattfinden. Corona ist zwar immer noch ein Thema aber vor allem dank des Green Passes sind die Organisatoren zuversichtlich.

Während am Samstag, 19. Februar, das Klassik-Rennen über 42 bzw. 30 Kilometer stattfindet, messen sich die Langläufer am Sonntag beim Freistil-Rennen über 42 bzw. 30 km. Dabei lassen die Organisatoren mit einigen Neuigkeiten aufwarten. Erstmals wird die Sonderwertung „King oft the Mountain“ ausgetragen. Dabei gilt es, sowohl im Klassik als auch im Skating Teilstücke, stets bergauf, zu bewältigen. Der „Bergkönig“ wird dann ermittelt.

Neu ist auch, dass wegen der Pandemie keine Nachmeldungen vor Ort möglich sind. Die Organisatoren wussten sich aber zu helfen: So sind Nachmeldungen bis einer Stunde vor dem Start online möglich.

Auch viele bekannte Namen aus der Langlaufszene werden wieder vor Ort sein. Die Teilnehmer bekommen im Rahmen der herkömmlichen Rennen so einiges zu bieten. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gibt es eigene Sprintwertungen, bei den Herren sowie den Lady-Sprint für die Damen. Schon jetzt gibt es über 700 Anmeldungen.

Ein Dank seitens der Organisatoren gehe vor allem an die Gemeindeverwaltungen von Gsies und Welsberg-Taisten, an das Land Südtirol, die Region, sowie insbesondere an die Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung. Nicht zuletzt wird der Wert der vielen Vereine und ehrenamtlichen Helfer hervorgehoben.

Infos unter www. gsiesertal-lauf.com.