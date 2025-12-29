Aktuelle Seite: Home > Sport > New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 Division
New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 Division

Montag, 29. Dezember 2025 | 09:44 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EVAN BERNSTEIN
Von: APA/dpa

Das NFL-Team der New England Patriots hat erstmals seit 2019 den Titel in der AFC East Division gewonnen. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion triumphierte am Sonntag mit 42:10 bei den New York Jets und bekam danach Schützenhilfe von den Philadelphia Eagles. Weil der Titelverteidiger den Patriots-Konkurrenten Buffalo Bills hauchdünn mit 13:12 schlug, ist New England der Divisions-Titel eine Runde vor Ende der regulären Saison nicht mehr zu nehmen.

Quarterback Drake Maye gelangen gegen die Jets fünf Touchdown-Pässe. Noch in der vergangenen Spielzeit belegten die Patriots – einst mit Spielmacher Tom Brady das überragende Football-Team der NFL – mit einer Bilanz von nur vier Siegen und 13 Niederlagen den letzten Platz in der AFC East. Der Divisionstitel ging zuletzt fünfmal in Folge an Buffalo, dessen Quarterback Josh Allen gegen die Eagles kein Touchdown gelang. Beim 29-Jährigen verschlimmerte sich eine Fußverletzung, laut Teamangaben handelt es sich aber nicht um einen Bruch.

Noch zwei Play-off-Plätze zu vergeben

Die San Francisco 49ers gewannen unterdessen ein spannendes Duell mit den Chicago Bears und wahrten ihre Chance auf den Titel in der NFC West. Den entscheidenden Touchdown-Pass warf Quarterback Brock Purdy 2:15 Minuten vor Schluss auf Receiver Jauan Jennings. Durch den 42:38-Erfolg stehen die 49ers nun bei zwölf Siegen und vier Niederlagen – und können die Seattle Seahawks (13:3) im direkten Duell in der letzten Runde noch von Platz eins ihrer Division und der Conference verdrängen.

Von den insgesamt 14 Play-off-Plätzen sind am kommenden Sonntag noch zwei in direkten Duellen zu vergeben. Den Titel in der NFC South machen die Carolina Panthers (8:8) und die Tampa Bay Buccaneers (7:9) untereinander aus. Die Pittsburgh Steelers (9:7) spielen gegen die Baltimore Ravens (8:8) um den Gewinn der AFC North. Die vorzeitige Entscheidung im Rennen um das letzte Play-off-Ticket in der AFC ließen die Steelers durch eine 6:13-Pleite bei Divisions-Schlusslicht Cleveland Browns aus.

