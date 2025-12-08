Aktuelle Seite: Home > Sport > Neymar muss am Knie operiert werden
Neymar verhalf Club zum Klassenerhalt

Neymar muss am Knie operiert werden

Montag, 08. Dezember 2025 | 08:46 Uhr
Neymar verhalf Club zum Klassenerhalt
APA/APA/AFP/MIGUEL SCHINCARIOL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der brasilianische Fußball-Star Neymar hat mit dem FC Santos den Klassenerhalt geschafft, muss nun aber am linken Knie operiert werden. Das bestätigte der 33-Jährige nach dem 3:0 gegen Cruzeiro. Neymar, für den Paris SG 2017 die Rekordablöse von 222 Mio. Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, gab keine Details zur Verletzung an. Er hofft, noch in Brasiliens Kader für die WM zu gelangen. Seit dem Amtsantritt von Carlo Ancelotti im Mai wurde er aber noch nicht berücksichtigt.

“Ich bin hierhergekommen, um so gut wie möglich zu helfen. Es waren harte Wochen für mich. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Ohne sie hätte ich diese Spiele aufgrund meiner Knieverletzung nicht bestreiten können. Ich muss mich ausruhen, und dann steht die Knieoperation an”, sagte Neymar. Der Offensivstar hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, im Oktober 2023 hatte er einen Kreuzbandriss im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay erlitten.

Neymar drehte in den letzten Spielen auf

Bei Santos war er in der Schlussphase der Saison aber einer der entscheidenden Spieler, die den einstigen Club von Weltstar Pelé zum Klassenerhalt führten. Am drittletzten Spieltag traf er beim 3:0 gegen Sport Recife zur Führung, gegen Juventude gelang ihm gar ein Hattrick zum 3:0 und gegen Cruzeiro überzeugte er als Spielmacher. Seit seiner Rückkehr zu Santos erzielte er in 19 Spielen insgesamt acht Tore.

