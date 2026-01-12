NFL-Titelverteidiger Philadelphia scheidet im Play-off aus

Von: APA/dpa

Die San Francisco 49ers haben Titelverteidiger Philadelphia Eagles mit einem knappen Sieg aus den NFL-Play-offs geworfen. Das 23:19 in der Wildcard-Runde am Sonntag in Philadelphia beendete alle Hoffnungen der Eagles auf eine Rückkehr in die Super Bowl – die 49ers dagegen können weiter von einem Heimfinale am 8. Februar im Levi’s Stadium träumen. Für die 49ers geht es am kommenden Wochenende nun zu den Seattle Seahawks.

Den Unterschied machte Christian McCaffrey, der im Schlussviertel zwei Touchdowns fing. Besonders war sein erster Touchdown, der die 49ers so richtig ins Spiel zurückholte. Die Mannschaft lag zwar nie weit zurück, doch bis dahin schienen die Eagles die Partie zu kontrollieren.

Touchdown nach Trickspielzug

Ein Trickspielzug, an dessen Ende Jauan Jenkins anstelle von Quarterback Brock Purdy den weiten Pass auf McCaffrey feuerte, ermöglichte nach dem 7:0 im ersten Viertel die erste Führung. Damit war San Francisco das Team mit dem Momentum. Bitter für San Francisco: Tight End George Kittle verletzte sich im ersten Viertel an der Achillessehne. Ob er am kommenden Wochenende gegen Seattle spielen wird, ist offen.

Auch das andere Duell der Divisional-Round in der NFC steht durch das Resultat in Philadelphia fest. Die Los Angeles Rams müssen zu den Chicago Bears und spielen im Soldier Field um den Einzug ins Conference-Finale.

Siege für Buffalo und New England

Auch die Buffalo Bills haben die erste Play-off-Runde überstanden. Das Team um Star-Quarterback Josh Allen gewann bei den Jacksonville Jaguars 27:24. In einer Partie mit mehreren Führungswechseln gelang den Bills durch einen Touchdown von Allen eine Minute vor Spielende der entscheidende Streich. Matchwinner Allen fand insgesamt dreimal den Weg in die gegnerische Endzone: Zwei Mal marschierte der 29-Jährige selbst hinein, und ein Mal fand er per Wurf Passempfänger Dalton Kincaid.

Die New England Patriots haben erstmals seit ihrem Super-Bowl-Sieg vor sieben Jahren – damals noch mit Tom Brady als Quarterback – wieder ein Play-off-Spiel gewonnen. Gegen die Los Angeles Chargers holte das Team aus dem Großraum Boston ein 16:3 und beendete eine Durststrecke für die lange so erfolgsverwöhnten Fans. Die Patriots bekommen es nun entweder mit den Pittsburgh Steelers oder den Houston Texans zu tun.