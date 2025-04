NHL-Play-Off rückte für Kaspers Detroit in weite Ferne

Von: APA/Reuters

Die Detroit Red Wings haben nur noch eine theoretische Chance auf den Einzug in das Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Mannschaft mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper verlor am Dienstag in Montreal gegen die Canadiens mit 1:4 und liegt vor den ausstehenden fünf Partien acht Punkte hinter den Canadiens, die den letzten Aufstiegsplatz einnehmen.

Dabei startete der Abend vielversprechend für die Detroit Red Wings, brachte Dylan Larkin das Team zur Hälfte des ersten Drittels (9.) doch in Führung. Gegen Ende des zweiten Drittels (36.) glichen die Canadiens dank Cole Caufield jedoch aus und drehten die Partie im dritten Drittel schließlich zu ihren Gunsten. Josh Anderson erzielte in der 51. Minute den Führungstreffer, Brendan Gallagher (58.) und Nick Suzuki (59.) legten noch zwei Empty-Net-Treffer drauf.

Kasper blieb an seinem 21. Geburtstag ohne Scorerpunkt. Er hält aktuell bei 16 Toren und 16 Assists. Seit Jahreswechsel ist er mit 14 Toren der beste Rookie (Neuling) der Liga.

Canucks vollbrachten Rekord-Aufholjagd

Einen NHL-Rekord stellten die Vancouver Canucks bei ihrem 6:5-Auswärtssieg gegen die Dallas Stars auf. Die Kanadier sind das erste Team, dem es gelang, einen Drei-Tore-Rückstand in der letzten Minute der regulären Spielzeit aufzuholen. Die Stars lagen in der 59. Minute – nach einem Doppelschlag kurz davor – scheinbar unaufholbar mit 5:2 in Führung, ehe Aatu Raty und zweimal Pius Suter innerhalb von 53 Sekunden für die Canucks trafen. In der Overtime besorgte Kiefer Sherwood den Siegtreffer, mit dem Vancouver Geschichte schrieb. Mit einer Niederlage nach drei Dritteln hätten die Canucks keine Chance mehr auf die Play-offs gehabt.