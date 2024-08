“Nicht gerade genug eingetaucht” – Knoll als Turm-23. out

Von: apa

Wasserspringer Anton Knoll ist bei den Olympischen Spielen in Paris im Vorkampf des Turmbewerbs ausgeschieden. Der Wiener patzte bei seinem Olympia-Debüt beim dritten und fünften seiner sechs Sprünge, womit er keine Chance auf das Erreichen des wie das 12er-Finale für Samstag angesetzten Semifinales der Top 18 hatte. 26 Konkurrenten waren qualifiziert bzw. angetreten. Vorkampf-Bester war der Chinese Cao Yuan mit 500,15 Punkten. Knoll kam auf 321,55 Zähler.

Der Wiener zeigte vom Absprung und in der Luftphase gut geglückte Versuche, doch zweimal überdrehte er beim Eintauchen – beim dreieinhalb Auerbach sowie beim dreieinhalb rückwärts gehockt. “Es war qualitativ super, aber einfach nicht gerade am Wasser. Ich bin sehr enttäuscht. Egal wie schön man springt, man muss gerade eintauchen. Das habe ich nicht geschafft.”, kommentierte Knoll sein Abschneiden. Es würde in solchen Fällen nur ganz wenig fehlen. Die Füße statt auf 45 auf 60 Grad, und es sei passiert. In der Luftphase hätte jeweils nichts darauf hingedeutet.

Zumindest die Atmosphäre habe er aber genossen, sagte Knoll. “Ein toller Wettkampf, es hat echt Spaß gemacht.” Man dürfe auch nicht vergessen, dass für ihn schon die Qualifikation für die Spiele alles gewesen sei. “Aber auch wenn das eine echt große Errungenschaft für mich ist, hätte ich gerne Topsprünge gemacht. Das ist einfach ein tolles Gefühl, das ich hier nicht hatte.” Nichtsdestotrotz werde der Synchron-Europameister Semifinale und Finale natürlich anschauen, am Sonntag geht es nach Hause. Knoll war bereits am Tag vor der Eröffnung nach Paris gereist.

Nach diesem Saisonende, bei dem er sich das hohe Ziel Finale gesetzt hatte, geht es für den Schützling von Coach Aristide Brun nun bis Anfang September in eine Trainingspause. Höhepunkte der nächsten Saison seien die EM, WM und die Weltcups. Fernziel sind nun die Spiele 2028 in Los Angeles.